Приглашаем на творческую встречу с поэтом Павлом Плотниковым

Новости Культура | 26 февраля 2018 | 19:05

Во вторник, 27 февраля 2018 года, в 17.30, в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится очередной творческий вечер известного в Даугавпилсе и за его пределами поэта Павла Плотникова со всеобъемлющим и символичным названием «Притяжение. Философия жизни».

Поэт Павел Плотников - уроженец Беларуси, окончил школу в Литве, потом учился в Латвийской сельскохозяйственной академии. Еще в школьные годы увлекся поэзией, но более серьезно стал заниматься поэтическим творчеством в 1990-е годы.

С 2008 года П.Плотников размещает свои стихи на популярной поэтической интернет-площадке «Стихи.ру» под псевдонимом Павел Апидамский (Апидамы – белорусская деревня на границе с Литвой, где в первый послевоенный год и родился поэт). Поэтому в его лирике тема малой родины и Беларуси звучит особенно ярко. Беларусь, Литва и Латвия для Павла Васильевича – одинаково любимые и дорогие сердцу страны; каждая оставила незабываемый след в его жизни.

Павел Плотников - поэт, переводчик, член Союза писателей России, член Русской писательской организации «Русло», член Международной ассоциации писателей, лауреат поэтического фестиваля Латгалии «Резекне-2011», дипломант конкурса «Поэт года-2015», почетный гражданин г.Виляны, автор нескольких поэтических сборников: «Мои перекрестки», «Вилянская мозаика», «Латгальская акварель» и др.. Его стихи публикуются в газетах и журналах Москвы и Санкт-Петербурга, Резекне и Даугавпилса. Павел Плотников состоит в Белорусском культурно-просветительском обществе «Уздым».

П.Плотников – давний друг и частый гость в Белорусском доме. Здесь неоднократно проходили его творческие вечера, презентации книг. На творческом вечере «Притяжение. Философия жизни» прозвучат стихи в исполнении автора и других поэтов Даугавпилса, а также прозвучат песни в исполнении коллективов ЦБК и сольных исполнителей.

Ждем вас во вторник, 27 февраля 2018 года, в 17.30, в Центре белорусской культуры па адресу: г.Даугавпилс, ул.Алеяс, 68 (вход со двора).

Информация подготовлена:

Центр белорусской культуры

Daugavpils.lv