Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

27 февраля

Именины:
Андра, Лива, Ливия / Георгий, Кирилл, Михаил

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Нечто, что кажется вам препятствием, возможно послано небом в целях облегчения вашей участи. Спрашивается, что бы это могло быть?

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-16 .. -18 C
Утро
-16 .. -18 C
День
-10 .. -12 C
Вечер
-12 .. -14 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей

Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Зато нас по головке погладят! {132}

5. На встрече в клубе «Судраба абеле» говорили о здоровье

6. Кто поможет бездомному Антону? {9}

7. В Даугавпилсе откроется третий Hesburger

8. Аэропорт ждет частных инвестиций

9. Автобусы и трамваи {158}

10. Президент Латвии повторно призвал Римшевича уйти в отставку ради имиджа страны

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {158}

 

Новости Общество | 26 февраля 2018 | 19:04

Погорельцам поможет самоуправление

Частная застройка в Даугавпилсе древняя. Встречаются дома постройки еще позапрошлого века, хотя внешне кажутся новыми, отделанными современными материалами. Приводя в порядок фасад, многие забывают о реновации сердца дома – его печи или как теперь принято говорить, генератора тепла.

Старые кирпичные трубы, особенно в сильные морозы, становятся причиной большинства пожаров в таких домах.

Другими словами, поврежденные дымоходы и перетоп – вот основные факторы, которые рано или поздно приведут к пожару. Поэтому, к отопительному сезону нужно готовить не только дрова, но и отопительные приборы.

Постоянный присмотр за топящейся печью – тоже профилактика беды, которая порой лишает жилья и нажитого имущества. Таким погорельцам всегда пытаются помочь, что называется, всем миром. Даугавпилсское самоуправление также не оставляет без внимания, попавших в беду горожан. Прежде всего, помогают материально.

Кроме денежного пособия в полторы тысячи евро, погорельцам доступен еще целый ряд социальных услуг, в том числе и временное обеспечение жильём.

Пострадавшим от пожара необходимо взять соответствующий акт в пожарно-спасательной службе и с ним прийти к социальным работникам. Однако, чтобы этого не случилось, заранее позаботьтесь об исправности ваших печей и котлов, целостности дымоходов и не оставляйте без внимания отопительные приборы. При пожаре незамедлительно звоните 112.

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 