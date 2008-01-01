Погорельцам поможет самоуправление

Новости Общество | 26 февраля 2018 | 19:04

Частная застройка в Даугавпилсе древняя. Встречаются дома постройки еще позапрошлого века, хотя внешне кажутся новыми, отделанными современными материалами. Приводя в порядок фасад, многие забывают о реновации сердца дома – его печи или как теперь принято говорить, генератора тепла.

Старые кирпичные трубы, особенно в сильные морозы, становятся причиной большинства пожаров в таких домах.

Другими словами, поврежденные дымоходы и перетоп – вот основные факторы, которые рано или поздно приведут к пожару. Поэтому, к отопительному сезону нужно готовить не только дрова, но и отопительные приборы.

Постоянный присмотр за топящейся печью – тоже профилактика беды, которая порой лишает жилья и нажитого имущества. Таким погорельцам всегда пытаются помочь, что называется, всем миром. Даугавпилсское самоуправление также не оставляет без внимания, попавших в беду горожан. Прежде всего, помогают материально.

Кроме денежного пособия в полторы тысячи евро, погорельцам доступен еще целый ряд социальных услуг, в том числе и временное обеспечение жильём.

Пострадавшим от пожара необходимо взять соответствующий акт в пожарно-спасательной службе и с ним прийти к социальным работникам. Однако, чтобы этого не случилось, заранее позаботьтесь об исправности ваших печей и котлов, целостности дымоходов и не оставляйте без внимания отопительные приборы. При пожаре незамедлительно звоните 112.

Daugavpils.lv