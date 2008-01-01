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Новости Общество | 26 февраля 2018 | 19:00
Краслава вернулась в Союз самоуправлений Латвии
Депутаты Краславской краевой думы пересмотрели решение о выходе из Союза самоуправлений Латвии (LPS), принятое в 2012 году. Тогда причиной расставания с организацией было то, что союз, который должен защищать интересы самоуправлений в Кабинете министров, не выполнял своих задач. И платить взносы (на тот момент – 7 тысяч латов), чтобы просто числиться в LPS, в Краславе не пожелали. Но теперь положение изменилось, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.
Краславский край никогда не находился в конфронтации с Союзом самоуправлений Латвии. Выходили из союза, руководствуясь только исключительно хозяйственными соображениями, подчеркнул руководитель Краславского края Гунар Упениекс.
«Мы когда-то вышли, потому что нам не нравилась ситуация, что Союз самоуправлений Латвии не поддерживает, мало работает по вопросу сельских дорог к волостным центрам. Нам тогда отказали, а мы хотели, чтобы в резолюции конгресса была такая запись. Это даже не обязывало ни к чему. Но сам принцип, чтобы они работали с государственными структурами».
Сейчас проблема сдвинулась с места, работы много, но для края важен сам принцип. В Союзе самоуправлений также признали, что нельзя игнорировать дорожную проблему в волостях. Тем более – это проблема не только Краславы, но остальных муниципалитетов. Вероятно, на возвращение также повлияла смена руководства в союзе.
«В прошлом году, кажется, в августе новый председатель сразу позвонил, потом приехал, поговорили. Но у нас не было воинственного положения. Информацию мы получали. Получаем и на сегодняшний день. Может, отношение такое – есть такая Краслава».
В Союзе самоуправлений Латвии позитивно оценивают возвращение Краславы. Главная цель организации всё же, чтобы все были вместе, объясняет руководитель союза Гинт Каминский.
«Я рад, что союз самоуправлений наконец-то един, и в нём находятся все 119 самоуправлений. Это не вопрос денег. Это вопрос принципов! У нас постоянно работают советники в разных сферах – образование, пути сообщения, пассажирские перевозки, юридические вопросы, внутренние дела. Всё, что актуально для самоуправлений – поэтому важно быть вместе».
Время, которое Краславский край отсутствовал в Союзе самоуправлений, в краевой думе оценивают положительно и отмечают, что скорее выиграли, чем что-либо потеряли. В первую очередь – это связано с экономией средств. Теперь надо думать о том, как снова платить членские взносы, говорит Гунар Упениекс.
«Не большая и не малая сумма. Просто в этом году сложно. У нас с бюджетом не всё так хорошо, поэтому переживаем, что нужна определённая сумма. Это не сотни тысяч. Пару десятков тысяч».
В Союзе самоуправлений Латвии сейчас находятся все 119 муниципалитетов страны. Периодически самоуправления выходят, но потом возвращаются обратно. К примеру, сразу после Краславы летом 2012-го организацию также покинула Рига, но уже весной 2014 года столица вернулась в организацию. Краслава же обходилась без организации почти 6 лет.
LSM
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