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Новости Латвия | 26 февраля 2018 | 18:57
В ближайшие дни толщина льда на латвийских водоемах только увеличится – синоптики
Толщина льда на Гауе возле Царникавы достигла 10 см, на Даугаве возле Даугавпилса - 20 см, на Лиелупе около Калнциемса - 25 см, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В верховьях Даугавы на территории России толщина льда местами увеличилась до 30 см. Река покрыта льдом почти на всем протяжении, во многих местах образовались торосы.
За последние пять дней толщина льда на латвийских реках увеличилась в среднем на 10 см, но она неравномерна, поэтому выходить на лед опасно.
Сейчас толщина льда примерно наполовину меньше нормы. На отдельных участках рек ледовый покров до сих пор не образовался по всей ширине реки. Уровень воды в реках немного колеблется.
В ближайшие дни толщина льда на реках увеличится, на более быстрых участках продолжится образование и сход шуги. Уровень воды в основном будет снижаться, прогнозируют гидрологи.
LSM
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