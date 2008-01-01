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Новости Латвия | 26 февраля 2018 | 01:34

Утром в понедельник будет до -20 градусов, в регионах — сильный снег

Пресс-фото

В понедельник в Латвии сохранится морозная погода, ожидается снег, местами в Курземе и на западе Земгале — сильный, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Минимальная температура воздуха ночью на большей части территории страны составит -15..-21 градус, на востоке — до -26 градусов.

Днем температура повысится до -5..-7 градусов на западе и до -9..-13 градусов на востоке страны.

В Риге завтра ожидается переменная облачность и кратковременный снег. Утром температура воздуха составит около -20 градусов, днем — до -8 градусов.
 

Делфи

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