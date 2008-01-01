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Новости Культура | 23 февраля 2018 | 16:59
«Человек обыкновенный»: «Это не спектакль, это жизнь!»
16 февраля в Даугавпилсском театре состоялась премьера спектакля на русском языке «Человек обыкновенный». Эта постановка – коллективная работа польской творческой команды: режиссера Люцины Сосновской, драматурга Патриции Кованьской, сценографа, художника по костюмам и свету Паулы Грохольской.
«Это не спектакль, это жизнь!» - воскликнула одна из зрительниц, когда спектакль закончился. Зрители и артисты, дыша в унисон, под руководством актера Вадима Богданова отправляются в путешествие-исследование человека. Исчезает так называемая четвертая стена между зрителями и актерами, потому что творческая команда спектакля создала его как открытый разговор, в ходе которого все становятся единым организмом. «Человек обыкновенный» - это срез человеческих чувств. Здесь можно увидеть воспоминания о прошлом, угрызения совести, райские мгновения любви, детские мечты, желание человека узнать, в чем цель его жизни… Режиссер не предлагает ответы на вопросы, волнующие человечество. Честно говоря, вопросов становится еще больше: насколько велик космос и насколько неисчерпаем человек. Режиссер считает, что самое главное – разбудить человека и погрузить его в размышления.
Актриса Кристине Вейнштейна так характеризует постановку: «Это сложная творческая работа, заключающая в себе глубокий философский смысл. Тем, кто уже посмотрел спектакль, желаю просто быть хорошими – пусть внутри вас живет и работает доброта, а вы несите ее в мир».
В ролях: Вадим Богданов, Вера Храмникова, Эдуард Зариньш, Владимир Дупак, Наталия Котон, Мирослав Блакунов, Марис Бока, Милена Савкина, Жанна Лубгане, Кристине Вейнштейна, Диана Апейне, Михаил Самодахов, Ольга Максимова, Михаил Абрамов.
Ближайшие спектакли – 6 апреля в 18:30, 29 апреля в 17:00.
Билеты можно купить в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520), в кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.
Daugavpils.lv
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