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Новости Культура | 23 февраля 2018 | 16:56

Фотовыставка познакомит с национальными парками США

1 марта в 11.30 в секторе художественной литературы Латгальской Центральной библиотеки состоится открытие фотовыставки латвийского фотографа Аделины Дарвини – «От берега к берегу – Национальные парки США». Выставка создана при поддержке посольства США в Латвии. В церемонии открытия примут участие автор экспозиции и представитель посольства.

В США насчитывается порядка 400 природных заповедников, парков и других охраняемых территорий с живописными ландшафтами, которые являются неотъемлемой частью культурного и природного наследия страны. Эти уникальные природные ценности находятся под защитой федеральной Службы национальных парков, отметивший в 2016 году свое столетие. В этот знаменательный период латвийский фотограф Аделина Дарвиня получила возможность отправиться в трехмесячное путешествие по США. Девушка проделала более 21 000 километров пути и посетила 39 штатов – от живописного побережья Атлантического океана до заснеженных гор Монтаны и пустынных просторов Невады, фиксируя свои впечатления с помощью фотокамеры.

На фотовыставке «От берега к берегу – Национальные парки США» Аделина знакомит с 10 национальными парками США, делая акцент на удивительном разнообразии американского пейзажа, на духе путешествий и открытий. На вернисаже в Латгальской Центральной библиотеке фотограф познакомит с экспозицией и поделится ярчайшими воспоминаниями о своей незабываемой поездке.

Фотовыставка «От берега к берегу – Национальные парки США» будет доступна в секторах художественной и отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки до 31 марта.

Информацию подготовила:
Специалист по связям с общественностью ЛЦБ

Инга Геджуне

Тел.: 654 76345

э-адрес: inga.gedzune@lcb.lv

Daugavpils.lv

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