Бесплатный концерт американского виолончелиста-виртуоза в Арт-центре им. Марка Ротко

Новости Культура | 23 февраля 2018 | 16:52

9 марта, в пятницу, в 16.00 в концертном зале Даугавпилсского Арт-центра им. Марка Ротко выступит всемирно известный американский виолончелист, композитор и певец российского происхождения Ян Максин.

Международное признание музыкант получил за авторский стиль игры на виолончели и харизматичную личность. Как солист, Максин дает более 200 концертов в год как в США, так и в других странах мира. Он выступал на всемирно известных музыкальных фестивалях «Равиния», «Лоллапалуза» и "Сполето". Максин превосходно исполняет классическую музыку, а также совместно с другими музыкантами создает неповторимый стиль звучания виолончели, смешивая различные музыкальные жанры – джаз, блюз, фламенко, рок. Ян Максин выступал на одной сцене с Андреа Бочелли, P. Diddy, Snoop Dogg, Глорией Эстефан и Барри Гиббом, Стингом и его гитаристом Домиником Миллером.

Ян Максин родился в Санкт-Петербурге. Обучение игре на виолончели начал с шести лет в Специальной музыкальной школе для одаренных детей при Консерватории им. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. В 17 лет он перебрался в Америку и начал учебу в Манхэттенской высшей школе музыки Нью-Йорка. Потом был ведущим виолончелистом в Академии оркестра New World Symphony США во Флориде. Он стажировался у таких легендарных виолончелистов, как Линн Харрелл, Мстислав Ростропович и Йо Йо Ма.

Новейший альбом Я. Максина Zaria (2017) - уникальный фьюжн народной музыки из самых разных уголков земного шара. В нем звучат инструментальные произведения, а также песни на шести разных языках в исполнении Я.Максина. В альбом включены и авторские композиции Яна Максина, пропитанные балканскими, арабскими, славянскими ритмами, а также музыка в стиле Миссисипи блюз и аргентинской милонги.

На концерте в Даугавпилсе американский виолончелист и певец выступит вместе с гитаристом Янисом Руньгисом, который играет в нескольких группах, исполняющих джаз и рок. Он выступал вместе с Аминатой и Линдой Лин. Он участник группы “Spāre”, которая в этом году номинировалась на Приз года музыкальных записей.

В концерте прозвучат произведения Баха, Гершвина, Левинсона, Гребенщикова, Витерса, Стинга, Ллойда Веббера и других композиторов, а также авторские произведения самого Яна Максина.

Вход на концерт бесплатный.

Концерт состоится при поддержке Посольства США в Латвии.

Фото для публикации:

- концертная афиша и виолончелист Ян Максин.

Контактная информация:

Lauma Brūvele

BruveleL@state.gov

Daugavpils.lv