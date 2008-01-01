В библиотеке на Новом Строении открылся новый зал художественной литературы и периодики

Новости Общество | 23 февраля 2018 | 16:50

Настоящим подарком для жителей Нового строения стало открытие еще одного зала филиала Центральной Латгальской библиотеки, что на 18-новембра, 161, в бывшем Доме инженеров.

Новый зал художественной литературы и периодики открылся на первом этаже. Старожилы помнят, что здесь когда-то находилась техническая библиотека, потом долгие годы помещение служило коммерческим целям. Теперь в светлый зал библиотеке удобно приходить людям пожилого возраста, а также филиал стал доступнее инвалидам-колясочникам. До этого времени как детям, так и взрослым приходилось подниматься на второй этаж, где помещения не очень приспособлены для обслуживания клиентов с разными потребностями.

Здесь заменили обшивку потолка и электроинсталляцию, систему вентиляции и окна, обновили стены и пол, приобрели новую мебель. Получилось современно и светло. Сюда приходят не только взять книги на дом, но и полистать газеты и журналы, спектр которых весьма разнообразен и подойдет для читателей с разными интересами. Кроме этого, как и во всех библиотеках Латвии здесь бесплатно доступен интернет, за символическую плату можно распечатать документы. Другими словами, первый этаж филиала ориентирован на взрослого читателя.

Между тем, второй этаж в скором будущем также ждет реконструкция. В ее время литература также будет доступна маленьким читателям - залы переедут в другие помещения этого же здания, находящегося на балансе Латгальской центральной библиотеки. Средства на реновацию запланированы в бюджете.

Daugavpils.lv