Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

24 февраля

День провозглашения Эстонской Республики

Именины:
Диана, Дина, Динс / Всеволод, Дмитрий

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Сегодня некие, тысячу лет назад предпринимавшиеся и уже давно забытые вами усилия внезапно начнут приносить плоды. Правда, ситуация могла несколько измениться, и перед вами может встать вопрос, что, собственно, с этим подарком судьбы делать?

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
-13 .. -15 C
Утро
-13 .. -15 C
День
-10 .. -12 C
Вечер
-12 .. -14 C
Ветер
.. 2 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей

Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Зато нас по головке погладят! {128}

5. На встрече в клубе «Судраба абеле» говорили о здоровье

6. Кто поможет бездомному Антону? {9}

7. Аэропорт ждет частных инвестиций

8. Благотворительный концерт подарил частичку любви жителям пансионата

9. Приглашаем на бесплатные курсы по интеграции в Даугавпилсе

10. Алдис Адамович: "В Латвии нужно оставить билингвальное обучение"

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {158}

 

Новости Общество | 23 февраля 2018 | 16:50

В библиотеке на Новом Строении открылся новый зал художественной литературы и периодики

Настоящим подарком для жителей Нового строения стало открытие еще одного зала филиала Центральной Латгальской библиотеки, что на 18-новембра, 161, в бывшем Доме инженеров.

Новый зал художественной литературы и периодики открылся на первом этаже. Старожилы помнят, что здесь когда-то находилась техническая библиотека, потом долгие годы помещение служило коммерческим целям. Теперь в светлый зал библиотеке удобно приходить людям пожилого возраста, а также филиал стал доступнее инвалидам-колясочникам. До этого времени как детям, так и взрослым приходилось подниматься на второй этаж, где помещения не очень приспособлены для обслуживания клиентов с разными потребностями.

Здесь заменили обшивку потолка и электроинсталляцию, систему вентиляции и окна, обновили стены и пол, приобрели новую мебель. Получилось современно и светло. Сюда приходят не только взять книги на дом, но и полистать газеты и журналы, спектр которых весьма разнообразен и подойдет для читателей с разными интересами. Кроме этого, как и во всех библиотеках Латвии здесь бесплатно доступен интернет, за символическую плату можно распечатать документы. Другими словами, первый этаж филиала ориентирован на взрослого читателя.

Между тем, второй этаж в скором будущем также ждет реконструкция. В ее время литература также будет доступна маленьким читателям - залы переедут в другие помещения этого же здания, находящегося на балансе Латгальской центральной библиотеки. Средства на реновацию запланированы в бюджете.

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 