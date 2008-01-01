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Новости Спорт | 23 февраля 2018 | 13:15

Бобслей: Мелбардис на подъеме, у Киберманиса проблемы на втором вираже

Латвийские бобслеисты провели последние тренировочные заезды перед соревнованиями четверок. Оскар Мелбардис рассказал, что чувствует себя хорошо и находится в отличной физической форме. Оскар Киберманис тоже улучшил результаты, но пока испытывает сложности со вторым виражом. Тренер Сандис Прусис доволен результатами его подопечных, но говорит, что самый важный момент еще впереди – бобслеистам предстоит выбрать правильные полозья.

«Чувствую себя хорошо, как бы на таком подъеме – психологически и физически. Надеюсь на четыре стабильных заезда, а там посмотрим», - говорит пилот Мелбардис.

Он рассказал, что пока команда экспериментирует, каждый день что-то меняется. Сам Мелбардис доволен тренировочными заездами, но отметил, что по итогам тренировок судить о чем-то сложно.

«Показательным станут первый и второй заезды», - сказал пилот.

А вот экипаж Оскара Киберманиса столкнулся с проблемами на втором вираже. «Хотелось бы лучше. Именно со вторым виражом мучаюсь, на остальных участках трассы доволен всем», - признал Киберманис.

Доволен увиденным и тренер Оскаров Сандис Прусис, который говорит, что на тренировках виден прогресс. «Борьба в четверках будет еще более жесткой, чем в двойках, бороться придется за каждую сотую секунды», - уверен он.

Перед стартом еще предстоит сделать главный выбор – определиться с полозьями. И если Киберманис говорит, что уже определился с выбором, Мелбардис все еще находится в раздумьях.

Первый заезд четверки проведут в субботу 2.30 ночи по латвийскому времени.

LSM

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