Лыжник Бикше готовится к гонке на 50 километров

Новости Спорт | 23 февраля 2018 | 13:09

Латвийского лыжника Индулиса Бикше в субботу ждут последние на этой Олимпиаде соревнования – лыжная гонка на 50 километров. Спортсмен отмечает, что состязания будут физически трудными, а переменчивая погода и сравнительно малочисленная сервисная команда не улучшают положение.

Больше всего проблем, говорит Бикше, может доставить погода. «Стартуем в два часа дня, когда будет оттепель. Ехать эти 50 километров придется около двух часов, но после трех уже начнет подмораживать и образуется лед», - говорит Бикше.

Во время соревнований можно будет сменить лыжи, и латвиец собирается этим воспользоваться. «Определенно используем смену лыж. Будем готовить две пары – на одних начнем, сменим, продолжим, а потом снова вернемся к первой паре, чтобы проехать концовку», - рассказал спортсмен.

Проблемы на трассе могут возникнуть и из-за сравнительно небольшого числа сервисной команды. «Литовцы обещали помочь. Их все же больше, а у нас маленькая команда», - поделился Бикше, отметив, что помогать ему будут и лыжницы команды.

Спортсмен отметил, что на дистанции в 50 километров придется использовать различные техники. «Нельзя проехать так же, как 15 километров», - говорит Бикше.

До сих пор Бикше выступал на дистанции в 50 километров всего один раз, причем, говорит, что тогда тоже очень переживал перед стартом.

Олимпийская лыжная гонка на 50 километров начнется в субботу в 7 утра по латвийскому времени.

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LSM