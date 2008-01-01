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Новости Латвия | 23 февраля 2018 | 13:05

Пятница, 23 февраля: морозно будет и сегодня

Продолжается принесенное антициклоном в Латвию похолодание: погода остается ясной, ветер слабый, местами с утра – туман и иней. Не исключено, что части автовладельцев сегодня не удастся завести мотор.

К утру мороз достиг -17..-22 градусов, местами в Видземе и Латгалии до -23..-27. В приморских районах не настолько холодно: всего -11..-16 градусов. Уже с утра в Курземе, а в течение дня и в центральной части страны станет облачно, но на востоке солнечная погода сохранится весь день. В Курземе будет снегопад, причем он усилится и перейдет в метель, когда порывы ветра там окрепнут до 10-14 м/сек. К вечеру снегопад начнется в Риге и Видземе.

Днем мороз ослабеет до -1..-2 градусов в Курземе и до -10...-11 на остальной территории Латвии.

В Риге постепенно станет облачно, к вечеру пойдет снег. С утренних -16 градусов температура воздуха днем повысится до -7..-8. 

LSM

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