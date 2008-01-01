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Сегодня вы можете без зазрения совести плыть по течению. Какое бы течение вам ни попалось (рекомендуется все-таки теплое, а то мало ли что), оно в любом случае принесет вас именно туда, куда вам нужно.
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Новости В мире | 22 февраля 2018 | 18:27
Эстония выпустила почтовую марку из чистого серебра
Почтовая служба Эстонии Omniva к столетию Эстонской Республики выпустила почтовую марку из чистого серебра, сообщает LETA. На марке изображен герб Эстонии.
Номинальная стоимость марки размером 28 x 38 мм и весом 1,2 грамма - 10 евро. Каждая марка будет упакована в прозрачную защитную пластиковую капсулу.
"Это первая в Эстонии почтовая марка из чистого серебра, и поскольку время ее выхода — столетие Эстонской Республики — символично, марка идеально подходит в качестве памятного сувенира", - сообщила коммерческий директор Omniva Мари Аллезе.
Delfi.lv
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