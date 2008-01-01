Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

23 февраля

Именины:
Алмантс, Харалдс / Анна, Антон, Аркадий

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Сегодня вы можете без зазрения совести плыть по течению. Какое бы течение вам ни попалось (рекомендуется все-таки теплое, а то мало ли что), оно в любом случае принесет вас именно туда, куда вам нужно.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-10 .. -12 C
Утро
-11 .. -13 C
День
-9 .. -11 C
Вечер
-12 .. -14 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей

Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Зато нас по головке погладят! {128}

5. Приглашаем на бесплатные курсы по интеграции в Даугавпилсе

6. Кто поможет бездомному Антону? {9}

7. На встрече в клубе «Судраба абеле» говорили о здоровье

8. Эстонская компания Skinest Rail стала единоличным собственником ЛРЗ

9. У Белоруссии – первое олимпийское «золото»

10. Ушли в мир иной...

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {158}

 

Новости В мире | 22 февраля 2018 | 18:27

Эстония выпустила почтовую марку из чистого серебра

Почтовая служба Эстонии Omniva к столетию Эстонской Республики выпустила почтовую марку из чистого серебра, сообщает LETA. На марке изображен герб Эстонии.

Номинальная стоимость марки размером 28 x 38 мм и весом 1,2 грамма - 10 евро. Каждая марка будет упакована в прозрачную защитную пластиковую капсулу.

"Это первая в Эстонии почтовая марка из чистого серебра, и поскольку время ее выхода — столетие Эстонской Республики — символично, марка идеально подходит в качестве памятного сувенира", - сообщила коммерческий директор Omniva Мари Аллезе.

Delfi.lv

Добавить комментарий

 