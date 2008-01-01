Эстония выпустила почтовую марку из чистого серебра

Дева

24 августа

- 23 сентября

Сегодня вы можете без зазрения совести плыть по течению. Какое бы течение вам ни попалось (рекомендуется все-таки теплое, а то мало ли что), оно в любом случае принесет вас именно туда, куда вам нужно.