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Новости Спорт | 22 февраля 2018 | 18:23
Белорусские биатлонистки выиграли олимпийскую эстафету, Домрачева вошла в историю
Команда Беларуси в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой выиграла женскую эстафету 4х6 км в соревнованиях по биатлону на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Серебро завоевали шведки Линн Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон и Ханна Эберг. Бронзовая медаль досталась команде Франции, за которую бежали Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза и Анаи Бескон. Неудачно выступили немки во главе с Лаурой Дальмайер и украинки. Первые заняли только восьмое место с тремя штрафными кругами, вторые — вовсе 11-е.
Белорусские биатлонистки допустили девять промахов на восьми огневых рубежах. На последнем этапе Домрачева приняла эстафету четвертой, но после первой стрельбы из положения лежа вырвалась вперед, опередив польку, француженку и итальянку. Ко второй стрельбе белорусская биатлонистка создала задел в 22 секунды, но едва все не растеряла — ей потребовались три дополнительных патрона, чтобы закрыть все мишени. На последний круг Домрачева уходила лидером с перевесом в 6 секунд над француженкой Бескон и принесла команде Беларуси историческую победу — первую на Олимпиадах.
Домрачева стала первой четырехкратной олимпийской чемпионкой в биатлоне. Три золота на счету Анастасии Кузьминой из Словакии и немки Кати Вильхельм.
В общей сложности это уже шестая олимпийская медаль в карьере Домрачевой. Ранее на Играх в Пхенчхане белорусская биатлонистка завоевала серебряную награду в масс-старте. Кроме того, четыре года назад в Сочи она выиграла три личные гонки — гонку преследования, индивидуальную гонку и масс-старт.
Беларусь стараниями биатлонисток получила вторую золотую и третью в общей сложности медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Первое золото добыла фристайлистка Анна Гуськова, победившая 16 февраля в лыжной акробатике.
Олимпийские игры-2018. Пхенчхан (Южная Корея)
Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км
1. Беларусь (Скардино, Кривко, Алимбекова, Домрачева) — 1:12.03,4 (0+9)
2. Швеция (Перссон, Брорссон, Магнуссон, Эберг) +10,7 сек (0+12)
3. Франция (Шевалье, Дорен-Абер, Бреза, Бескон) +17,6 (0+14)
4. Норвегия (Сулемдаль, Экхофф, Ландмарк-Тандреволд, Улсбю) +29,7 (3+12)
5. Словакия (П. Фиалкова, Кузьмина, Полякова, И. Фиалкова) +38,4 (1+9)
6. Швейцария (Э. Гаспарин, Хекки, С. Гаспарян, Кадуриш) +43,5 (0+16)
Всего стартовали 18 команд.
Delfi.lv
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