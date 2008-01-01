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Новости Политика | 22 февраля 2018 | 18:19

Сейм одобрил раскрытие зарплат должностных лиц Банка Латвии и других учреждений

Сейм поддержал несколько предложений депутата Инта Далдериса (V/Par!), предусматривающих обнародовать также зарплаты работников и должностных лиц Банка Латвии, учебных заведений и обществ с капиталом государства и самоуправлений.

Ранее комиссия Сейма по делам госуправления и самоуправлений отклонила эти предложения.

Поддержанные сегодня Сеймом предложения предусматривают, что норма о публикации зарплат распространяется также на всех работников и должностных лиц Банка Латвии, общеобразовательных и профессиональных учебных заведений и учебных заведений с профессиональным уклоном, обществ с капиталом государства и самоуправлений, а также с частным капиталом. Кабинет министров сможет устанавливать исключения.

Правительство сможет устанавливать также, зарплаты каких работников и должностных лиц Банка Латвии не подлежат обнародованию из соображений госбезопасности.

Накануне стало известно, что из-за неоднозначной позиции партий правящей коалиции "Единство" на заседании Сейма не будет подаваться запрос о выражении недоверия президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу.

С учетом того, что в настоящее время нет других правовых средств, как освободить Римшевича от должности, "Единство" подготовило проект решения Сейма, чтобы выразить ему недоверие и призвать уйти в отставку. Однако эти планы не получили однозначной поддержки остальных коалиционных партий, и по этому вопросу еще продолжатся дискуссии, сообщил руководитель фракции "Единства" Хосам Абу Мери.

Даже если бы Сейм поддержал запрос "Единства", это не означало бы, что Римшевич лишился бы должности. В соответствии с законом парламент может освободить руководителя центрального банка от должности только по его заявлению или на основании приговора суда.

Как сообщалось, подозреваемому в коррупции Римшевичу запрещено выезжать из страны и занимать должность президента банка. Однако сам Римшевич заявил, что не намерен уходить с поста.

Delfi.lv

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