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Новости Общество | 22 февраля 2018 | 18:06

В большие морозы Ночной приют будет работать круглосуточно

Зимой ночной приют, что на Шаура, 23 работает с 18 и до 8 часов утра. Пока народу здесь немного, но в ближайшее время синоптики обещают падение температуры воздуха до -22 градусов. В такой мороз приют будет работать круглосуточно.

В прошлом году услугами этого социального заведения воспользовались 172 человека. За неполных 2 месяца этого года -85 лиц без определенного места жительства. Здесь есть возможность помыться, поесть, переодеться, получить первую медицинскую помощь. Социальные работники помогут также в восстановлении потерянных документов. В приюте 32 спальных места, 20 сидячих и изолятор для больных.

Уже 8 лет здесь работает суповая кухня. В день выдают в среднем 90 порций горячего супа. За месяц это число достигает полутора тысячи.

В зимнее время, особенно в сильные морозы социальные работники совместно с полицейскими самоуправления проводят рейды по местам скопления бездомных. Цель простая – не дать замерзнуть людям и привезти их в ночной приют. При патрулировании улиц особое внимание также обращают на лиц без определенного места жительства, ведь нахождение их на улице в мороз может кончиться печально.

Социальная служба призывает горожан быть отзывчивыми, и не оставлять без внимания людей в беспомощном состоянии на улицах. Просто вызовите скорую по номеру 113 или полицию самоуправления по телефону 654 21500

Daugavpils.lv

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