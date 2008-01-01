Daugavpils/LDZ Cargo поборется за выход в play-off

Новости Спорт | 22 февраля 2018 | 18:03

Наблюдать за тренировкой хоккеистов всегда интересно. Особенно если это своя Даугавпилсская команда, играющая в первой лиге, особенно, когда это тренировка перед ответственной игрой за выход в play-off. И надежды на это есть: последние игры – тому подтверждение.

Подопечные Юрия Aгурейкина уже с начала января ведут череду беспроигрышных встреч, набирая при этом большое количество очков. Третья строчка турнирной таблицы говорит о том, что планы у команды Daugavpils/LDZ Cargo весьма амбициозные. Тренер считает, что при таком уровне нападающих у команды есть все шансы попасть в play-off.

Настрой игроков тоже внушает оптимизм

Другими словами, 25 февраля в 16 часов обязательно стоит прийти в Ледовый и поддержать наших ребят. Наша команда играет с вентспилсской Вентой. Приходите, игра обещает быть интересной.



Daugavpils.lv