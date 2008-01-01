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Новости Культура | 22 февраля 2018 | 18:01
На спектакле «Чиполлино» 4 марта встретятся все участники конкурса рисунков
Накануне премьеры в Даугавпилсском театре первого детского танцевального спектакля «Чиполлино» был проведен конкурс рисунков, в котором могли принять участие все желающие. Творческие мысли детей и активность родителей и наставников приятно удивили коллектив театра – на конкурс было получено более 100 рисунков из разных самоуправлений Латгалии.
«Когда мы увидели большое количество присланных работ, среди которых есть настоящие шедевры, то поняли, что это результат не только детской инициативы, но и немалой поддержки со стороны взрослых. Радует, что в нашем крае так много людей, верящих в идеалы добра и правды и доверяющих нашему театру. Поэтому, мне кажется, в данном случае очень важно подчеркнуть отзывчивость людей, она может стать примером для других», - делится своими размышлениями председатель правления Даугавпилсского театра Олег Шапошников.
В благодарность за интерес детей к культуре, так бережно поддерживаемый взрослыми, было принято решение подарить всем участникам конкурса возможность бесплатно посетить спектакль «Чиполлино» 4 марта. В этот день также в фойе театра можно будет увидеть все конкурсные работы.
Олег Шапошников так говорит о предстоящем событии: «Хочу отметить, что это мероприятие не является награждением участников конкурса. Это благодарность, жест солидарности с теми, кто несет культуру, воспитывая детей. Поэтому мы пригласили на спектакль не только детей, но и их родителей и наставников. Я думаю, что правильная коммуникация между взрослыми и детьми очень важна. Родители и педагоги – своеобразные посредники, продолжающие наше дело, при их помощи дети познают мир театра. Мы хотим укрепить в детях уверенность в умении принимать вызовы, быть активными, уверенными в себе и своих силах, не бояться трудностей, и это рано или поздно приведет к успеху».
Еще раз от всей души благодарим детей, родителей, бабушек, дедушек и учителей за активность и проявленный интерес и ждем всех 4 марта в 12:00 в Даугавпилсском театре.
Daugavpils.lv
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