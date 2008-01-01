Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

22 февраля

Именины:
Адрианс, Ария, Ригонда, Адриана, Адрия / Геннадий, Изабелла

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Позвольте повлиять на собственное мнение, возможно, это окажется полезным. Упрямство сегодня все равно продуктивным не будет - так зачем же мучаться самому и изводить других?

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-10 .. -12 C
Утро
-11 .. -13 C
День
-9 .. -11 C
Вечер
-12 .. -14 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей

Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Зато нас по головке погладят! {128}

5. Приглашаем на бесплатные курсы по интеграции в Даугавпилсе

6. Кто поможет бездомному Антону? {9}

7. Ушли в мир иной...

8. Эстонская компания Skinest Rail стала единоличным собственником ЛРЗ

9. На встрече в клубе «Судраба абеле» говорили о здоровье

10. Для участников СЭЗ в Латгалии расширят список льгот

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {158}

 

Новости Латвия | 22 февраля 2018 | 10:56

Четверг, 22 февраля: безветренно и холодно

Во второй половине этой недели в Латвии станет холоднее, но настоящие морозы придут после понедельника.

Весь день в стране будет ясно, кое-где возможна небольшая облачность. Ветра не ожидается.

В столице днем потеплеет до -6... -8 градусов, безветренно и солнечно.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный

LSM

Добавить комментарий

 