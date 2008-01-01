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Новости Латвия | 22 февраля 2018 | 10:56
Четверг, 22 февраля: безветренно и холодно
Во второй половине этой недели в Латвии станет холоднее, но настоящие морозы придут после понедельника.
Весь день в стране будет ясно, кое-где возможна небольшая облачность. Ветра не ожидается.
В столице днем потеплеет до -6... -8 градусов, безветренно и солнечно.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный
LSM
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