Четверг, 22 февраля: безветренно и холодно

Новости Латвия | 22 февраля 2018 | 10:56

Во второй половине этой недели в Латвии станет холоднее, но настоящие морозы придут после понедельника.

Весь день в стране будет ясно, кое-где возможна небольшая облачность. Ветра не ожидается.

В столице днем потеплеет до -6... -8 градусов, безветренно и солнечно.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный

LSM