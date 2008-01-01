На Латвию надвигаются морозы с востока, похолодает до -32 градусов

Новости Латвия | 21 февраля 2018 | 23:02

Пресс-фото Пресс-фото

Вторая половина этой недели будет холодной, однако еще большие морозы ожидаются на следующей, сообщает LETA. Под влиянием холодных воздушных масс из России температура в Видземе и Латгале может понизиться до -32 градусов, предупреждают синоптики. Отмечается, что наступившие морозы могут оказаться длительными.

акже к пятнице территории Латвии достигнет циклон из Балтийского моря, под влиянием которого ожидается снег, местами очень сильный. Возможны небольшие метели. На выходных осадков будет мало, в большей части страны будет солнечно.

В выходные ночью и утром температура может опускаться ниже -20 градусов, днем будет не теплее -6..-11.

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