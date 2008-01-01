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Новости Экономика | 21 февраля 2018 | 22:56

В Даугавпилсе откроется третий Hesburger

Пресс-фото

Сеть ресторанов быстрого питания Hesburger в этом году планирует вложить в свое развитие в Латвии 5,5 млн евро, рассказали представители предприятия.

В Литве Hesburger намерена инвестировать около 4 млн евро, в Эстонии - 2 млн евро, в странах Балтии в целом - 15,5 млн евро.

Как рассказала директор Hesburger по развитию Иева Салмела, в Латвии планируется открыть пять ресторанов и реконструировать ресторан в Сигулде. В Даугавпилсе откроется третий Hesburger, инвестиции в который составят около полумиллиона евро.

В Литве планируется развивать в этом году 3-4 ресторана, в Эстонии - два, рассказала Салмела.

В этом году предприятие планирует также улучшать свое приложение для заказов онлайн и устанавливать в ресторанах цифровые экраны.

В прошлом году продажи Hesburger в Балтии составили 67,88 млн евро. В Латвии продажи выросли на 13,3% до 22,47 млн евро, в Литве - на 30,1% до 23,43 млн евро, в Эстонии - на 8,3% до 21,98 млн евро.

Delfi

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