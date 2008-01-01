Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 февраля
Именины:
Адрианс, Ария, Ригонда, Адриана, Адрия / Геннадий, Изабелла
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сегодня не вы будете подчиняться законам природы - она будет подчиняться вашим. Сотворите что-нибудь хорошее, пожалуйста.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -6 .. -8 C
- Утро
- -8 .. -10 C
- День
- -5 .. -7 C
- Вечер
- -8 .. -10 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.234 ()
|GBP
|0.8817 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.9071 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей
Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Зато нас по головке погладят! {128}
5. Приглашаем на бесплатные курсы по интеграции в Даугавпилсе
6. Кто поможет бездомному Антону? {9}
8. Эстонская компания Skinest Rail стала единоличным собственником ЛРЗ
9. На встрече в клубе «Судраба абеле» говорили о здоровье
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Экономика | 21 февраля 2018 | 22:56
В Даугавпилсе откроется третий Hesburger
Сеть ресторанов быстрого питания Hesburger в этом году планирует вложить в свое развитие в Латвии 5,5 млн евро, рассказали представители предприятия.
В Литве Hesburger намерена инвестировать около 4 млн евро, в Эстонии - 2 млн евро, в странах Балтии в целом - 15,5 млн евро.
Как рассказала директор Hesburger по развитию Иева Салмела, в Латвии планируется открыть пять ресторанов и реконструировать ресторан в Сигулде. В Даугавпилсе откроется третий Hesburger, инвестиции в который составят около полумиллиона евро.
В Литве планируется развивать в этом году 3-4 ресторана, в Эстонии - два, рассказала Салмела.
В этом году предприятие планирует также улучшать свое приложение для заказов онлайн и устанавливать в ресторанах цифровые экраны.
В прошлом году продажи Hesburger в Балтии составили 67,88 млн евро. В Латвии продажи выросли на 13,3% до 22,47 млн евро, в Литве - на 30,1% до 23,43 млн евро, в Эстонии - на 8,3% до 21,98 млн евро.
Добавить комментарий