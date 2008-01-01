Даугавпилс спорит о «дурно пахнущем» заводе в жилом районе

Новости Общество | 21 февраля 2018 | 22:21

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Жители даугавпилсского микрорайона Межциемс, где находится завод по промыванию внутренностей животных, давно не рады такому соседству из-за сильного неприятного запаха. На предприятии отмечают, что рады бы переехать в другое место, но нужно время. Продолжит ли фирма свою работу в Даугавпилсе, станет известно после 1 марта. К этому моменту Управление по защите окружающей среды примет решение, продлить ли лицензию компании, сообщает Латвийское радио-4.

Споры вокруг предприятия SW Kover, находящегося в Даугавпилсе, продолжаются несколько лет. Завод в жилом микрорайоне Межциемс появился в 2007 году: фирма промывает кишки животных — продукция идет на создание натуральных оболочек для колбасных изделий. Местные жители такому соседству не рады и требуют закрыть предприятие, рассказывает руководитель общества «Межциемс» Олег Фогелманис.

«На территории Межциемса существует такое специфическое производство, которое не может обойтись без запаха, особенно в неприспособленных помещениях. Чтобы оно функционировало без каких-либо последствий. надо заново построить специальное производство. Его надо строить там, где нет живых людей — и пусть эти люди нормально работают. Мы же не против этого», — подчеркнул он.

Когда предприятие открывалось, там было занято 20 человек. Сегодня на заводе 50 работников. Проблемы связаны с тем, что завод увеличил объёмы работ, а существующее здание бывшего магазина не позволяет исправить ситуацию с запахом. SW Kover готовы переехать в другое место, заявил член правления предприятия Александр Петров.

«В 2015 году с городской думой был заключён протокол о намерениях. В чём его суть? Город занимается развитием производственной зоны в Крыжах, рекультивирует деградированную территорию бывшего мясокомбината. Там дума планировала построить большой ангар, который мы намеревались взять в аренду, оборудовать под себя и там работать», — указал он.

Завод планировал переехать в новые помещения в конце 2017 года, но ещё летом работы по реализации проекта затормозились. Сейчас речь идёт о том, что здание будет построено в конце 2020 года. Такие сроки предприятие не устраивают. Компания договорилась с самоуправлением, что может само построить в Крыжах необходимое помещение. SW Kover планирует вложить в строительство 6 миллионов евро и создать завод на 200 рабочих мест. Однако фирме нужно время, так как 1 марта истекает срок действия лицензии, которая позволяет работать в Даугавпилсе, добавил Петров.

«Есть наше заявление с нашими планами, что именно мы готовы здесь сделать, чтобы удовлетворить требования Службы охраны среды. Показали планы, как мы планируем реализовать этот проект в Крыжах. Попросили Службу охраны среды и городские власти войти в положение и найти компромисс, который позволили бы сохранить коллектив и завод и дать небольшое время, чтобы мы могли реализовать этот проект», — пояснил он.

Компания хочет, чтобы ей продлили лицензию ещё на год — и за это время построить новые помещения и переехать. В самоуправления Даугавпилса готовы говорить дальше только в том случае, если заводу продлят лицензию, объясняет мэр города Рихард Эйгим.

«Они должны до 1 марта получить лицензию категории В, которая даёт им право у нас работать. Если они её получают, то они приезжают в думу Даугавпилса, и мы продолжаем разговор. Дума не против того, чтобы они работали. Дума против того, чтобы эти запахи здесь были. Приносят лицензию, садимся за стол, делаем план, как всё это устранить. Если нет лицензии на категорию В, то нет смысла дальше разговаривать. Это не в наших силах. Не дума сейчас решает. Решает само предприятие с зелёными», — отметил он.

Как сообщили в Даугавпилсском региональном управлении по защите окружающей среды, продлевать лицензию предприятию не планируется. Одна из причин — несоответствие производства территориальному плану. Второй момент — сохранение качественный среды для людей, проживающих на этой территории.

Если предприятию не продлят лицензию, завод закроют. Однако там отмечают, что в итоге реализуют свои планы, но уже не в Даугавпилсе.

LSM