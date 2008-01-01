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Новости В мире | 21 февраля 2018 | 15:33
В Токио возведут деревянный небоскреб высотой 350 метров
Японская компания Sumitomo Forestry планирует к 2041 году построить самый высокий в мире деревянный небоскреб. Она хочет таким образом отметить 350-ю годовщину своего основания.
Согласно заявлению компании, являющейся крупным мировым поставщиком высококачественной древесины, в этом здании с прозаичным названием W350 будет 70 этажей.
Только 10% его массы придется на стальные конструкции, в строительстве будет использовано 180 тысяч кубометров древесины. Будут отобраны только японские породы деревьев. По всему периметру здания предусмотрены балконы, на которых будут разбиты сады и городские огороды.
В здании будет около восьми тысяч квартир. Стальной каркас высотой 350 метров будет сейсмоустойчивым благодаря диагональным растяжкам. В небоскребе будут размещаться также учреждения, магазины и гостиницы.
Стоимость проекта составит около 600 млрд йен (5,9 млрд долларов), что примерно вдвое выше стоимости строительства обычного небоскреба тех же размеров. Однако компания Sumitomo заявила, что благодаря постоянному совершенствованию техники и методов строительства затраты на этот проект снизятся.
Пока самым высоким деревянным зданием в мире является студенческое общежитие в Ванкувере высотой 53 метра.
Delfi.lv
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