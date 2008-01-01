Президент Латвии повторно призвал Римшевича уйти в отставку ради имиджа страны

Новости Политика | 21 февраля 2018 | 15:32

Президент Латвии Раймонд Вейонис после переговоров в среду, 21 февраля, с премьер-министром Марисом Кучинскисом заявил телеканалу LNT, что еще раз призывает подозреваемого в коррупции главу Банка Латвии Илмара Римшевича покинуть занимаемый пост.

По словам Вейониса, Римшевич должен покинуть должность и данный поступок очень нужен государству. "Очень важна репутация как страны, так и ее финансового сектора, поэтому в данной ситуации самым правильным решением было бы уйти", — пояснил президент.

14 февраля Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обвинила ABLV Bank как в организации схем по отмыванию средств, так и в подкупе латвийских должностных лиц. За несколько дней клиенты вывели из банка около 600 миллионов евро. Банк Латвии в понедельник выделил ABLV Bank кредит в размере 97,5 млн евро. В качестве обеспечения по кредиту приняты надежные ценные бумаги с высокой ликвидностью.

16 февраля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски на рабочем месте и в частном доме президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Сам Римшевич накануне отправился в отпуск и улетел в Испанию. В субботу вечером он вернулся и был доставлен на допрос в БПБК, а затем — в изолятор кратковременного содержания. В понедельник вечером его выпустили на свободу в обмен на залог в размере 100 000 евро. Представители БПБК заявили, что задержание Римшевича не связано ни с ABLV Bank, ни с банком Norvik: Римшевич подозревается в вымогательстве взятки в крупном размере.

19 февраля информационное агентство Associated Press опубликовало статью, основанную на утверждениях владельца банка Norvik Григория Гусельникова. Гусельников обвинил Римшевича в вымогательстве взятки в размере 100 000 евро. Посредником, по словам Гусельникова, выступал Ренарс Кокинс.

20 февраля Илмар Римшевич дал пресс-конференцию, на которой заявил о своей невиновности и отказался подавать в отставку с поста главы БЛ.

Delfi.lv