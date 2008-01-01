Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
22 февраля
Именины:
Адрианс, Ария, Ригонда, Адриана, Адрия / Геннадий, Изабелла
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Если у вас есть подобное желание - принесите пользу обществу. Как раз этот вид деятельности нынче подходит вам более всего.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -6 .. -8 C
- Утро
- -8 .. -10 C
- День
- -5 .. -7 C
- Вечер
- -8 .. -10 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.234 ()
|GBP
|0.8817 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|69.9071 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей
Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Зато нас по головке погладят! {128}
5. Приглашаем на бесплатные курсы по интеграции в Даугавпилсе
6. Кто поможет бездомному Антону? {9}
8. Эстонская компания Skinest Rail стала единоличным собственником ЛРЗ
9. На встрече в клубе «Судраба абеле» говорили о здоровье
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 21 февраля 2018 | 15:32
Президент Латвии повторно призвал Римшевича уйти в отставку ради имиджа страны
Президент Латвии Раймонд Вейонис после переговоров в среду, 21 февраля, с премьер-министром Марисом Кучинскисом заявил телеканалу LNT, что еще раз призывает подозреваемого в коррупции главу Банка Латвии Илмара Римшевича покинуть занимаемый пост.
По словам Вейониса, Римшевич должен покинуть должность и данный поступок очень нужен государству. "Очень важна репутация как страны, так и ее финансового сектора, поэтому в данной ситуации самым правильным решением было бы уйти", — пояснил президент.
14 февраля Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обвинила ABLV Bank как в организации схем по отмыванию средств, так и в подкупе латвийских должностных лиц. За несколько дней клиенты вывели из банка около 600 миллионов евро. Банк Латвии в понедельник выделил ABLV Bank кредит в размере 97,5 млн евро. В качестве обеспечения по кредиту приняты надежные ценные бумаги с высокой ликвидностью.
16 февраля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски на рабочем месте и в частном доме президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Сам Римшевич накануне отправился в отпуск и улетел в Испанию. В субботу вечером он вернулся и был доставлен на допрос в БПБК, а затем — в изолятор кратковременного содержания. В понедельник вечером его выпустили на свободу в обмен на залог в размере 100 000 евро. Представители БПБК заявили, что задержание Римшевича не связано ни с ABLV Bank, ни с банком Norvik: Римшевич подозревается в вымогательстве взятки в крупном размере.
19 февраля информационное агентство Associated Press опубликовало статью, основанную на утверждениях владельца банка Norvik Григория Гусельникова. Гусельников обвинил Римшевича в вымогательстве взятки в размере 100 000 евро. Посредником, по словам Гусельникова, выступал Ренарс Кокинс.
20 февраля Илмар Римшевич дал пресс-конференцию, на которой заявил о своей невиновности и отказался подавать в отставку с поста главы БЛ.
Delfi.lv
Добавить комментарий