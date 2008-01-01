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Новости Происшествия | 21 февраля 2018 | 15:31
Генпрокурор: в 2017 году преступность в Латвии была рекордно низкой
В прошлом году в Латвии зарегистрировано рекордно низкое количество преступлений, сообщил на годовом отчетном собрании прокуратуры генпрокурор Эрик Калнмейерс.
В 2017 году в Латвии было зарегистрировано 44 252 преступления — на 1400 меньше, чем в 2016 году.
В некоторых городах преступность в прошлом году повысилась, в некоторых — понизилась. Самый низкий в городах республиканского значения уровень преступности — по-прежнему в Валмиере, где в 2017 году было зарегистрировано 488 преступлений.
В прошлом году количество тяжких преступлений уменьшилось на 9,6%, менее тяжких — на 1%, уголовных правонарушений — на 12%.
Количество особо тяжких преступлений в прошлом году немного увеличилось: в 2016 году было зарегистрировано 1740, в 2017 году — 1752 таких преступления. Но это, как отметил Калнмейерс, не тенденция.
В 2017 году в Латвии на 100 000 жителей было совершено 2180 преступлений — на 47 меньше, чем в 2016 году.
Delfi.lv
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