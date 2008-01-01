Германия: на пароме из Латвии нашли более 6 млн. контрабандных сигарет

Новости Происшествия | 21 февраля 2018 | 15:30

По информации пресс-центра Таможенной службы Германии (ТСГ), на прошлой неделе сотрудники таможни в ходе проверки парома, прибывшего в порт Травемюнде из Латвии, обнаружили более 6 млн. контрабандных сигарет.

Как отмечают в ТСГ, табачные изделия были спрятаны в финской фуре. Согласно сопроводительным документам, водитель должен был доставить в Великобританию мебель и опилки. Однако при сканировании груза таможенники констатировали тайники с сигаретами. Всего изъято 6, 6 млн. сигарет Mayfair. По делу начат уголовный процесс.

Delfi.lv