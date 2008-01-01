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Новости Культура | 21 февраля 2018 | 15:23
Выставка народных костюмов «Национальное наследие»
22 февраля в 14.00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее открывается выставка «Национальное наследие», посвященная столетию Латвийского государства.
Коллекция состоит из 120 кукол в латышских народных костюмах из этнографических регионов Латвии - Видземе, Латгале, Земгале, Аугшземе, Курземе. Автором этих народных костюмов является Аустра Линде (Austra Linde) (1918-1995), латышка, проживавшая в эмиграции в США. Историческая коллекция народных костюмов была создана в 1980-х – в начале 1990-х годов. В 1995 году ее дочь Астра Павловска переехала жить в Латвию и привезла коллекцию на родину.
Аустра Линде родилась недалеко от Алуксне, в волости Зиемеру. Всю жизнь рукоделие было ее увлечением. В своей работе над костюмами Аустра Линде использовала несколько книг, но в основном – книгу «Костюмы краев», изданную Латвийской Сельскохозяйственной камерой в 1939 году, поэтому каждый наряд является аутентичным. Народные костюмы для кукол ткала на маленьком ткацком станке, который для нее сделал муж. Это была сложная и тонкая работа, поскольку национальные костюмы сделаны в миниатюре.
Коллекция кукол неоднократно была представлена в Америке, о них положительно отозвалась директор Института музеев США Люьис Шеппард. Во время визита Латвийского президента Гунтиса Улманиса в Белый дом в 1995 году, первой леди США Хиллари Клинтон была подарена одна из кукол – кукла в народном костюме Лиелварде. В 1998 году коллекция кукол была выставлена в Этнографическом музее Латвии, в 2015 году – в народном доме «Озолайне» в Царникаве, а в 2017 году – в Алуксненском музее.
В Даугавпилсском краеведческом и художественном музее выставка будет работать до 18 апреля 2018 года.
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