Библиотека «Яунбуве» открыта после реновации

Новости Культура | 21 февраля 2018 | 15:20

Начиная с 20 февраля филиал Латгальской Центральной библиотеки библиотека «Яунбуве» вновь принимает читателей, теперь уже в обновлённом, расширенном помещении по ул. 18 новембра 161. При финансовой поддержке Даугавпилской городской думы успешно завершена реновация первого этажа здания, где обустроен новый зал для обслуживания читателей.

Филиал Латгальской Центральной библиотеки библиотека «Яунбуве» расположен на Новом строении – в одном из наиболее густо населённых микрорайонов Даугавпилса. В течение долгих лет библиотека работала в сравнительно тесном помещении на втором этаже дома №161 на улице 18 новембра. За это время помещение, мебель и оборудование неизбежно устарело и больше не соответствовало современным стандартам библиотечного обслуживания населения. При финансовой поддержке Даугавпилсской городской думы в 2017 году в библиотеке прошла масштабная реновация, в следствии которой библиотека получила новый, просторный, современно оборудованный зал для обслуживания читателей на первом этаже. В новом помещении размещён абонемент художественной литературы, имеется возможность читать журналы и газеты, а также использовать два компьютера с интернет-подключением. По всей библиотеке свободно доступен и беспроводной интернет.

Реновация второго этажа библиотеки продолжится в 2018 году. По истечению работ жителям Нового строения будет доступна современная, отлично обустроенная и оборудованная библиотека на двух этажах для получения полного спектра библиотечных и информационных услуг.

Библиотека «Яунбуве» ждёт читателей со вторника по пятницу с 11.00 до 18.00 и по субботам с 10.00 до 17.00.

Информацию подготовила:

Специалист по связям с общественностью ЛЦБ

Инга Геджуне

Тел.: 654 76345

э-адрес: inga.gedzune@lcb.lv

Daugavpils.lv