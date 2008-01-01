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Новости Общество | 21 февраля 2018 | 15:18
Привлечь в город молодых зубных врачей помогут стипендии Думы
Даугавпилсская зубоврачебная поликлиника – крупнейшая в Латгалии база подготовки молодых врачей. После окончания третьего и четвертого курса студенты едут сюда на практику.
Поликлиника обеспечивает их новейшим оборудованием и материалами, а также высококлассными опытными наставниками. По словам будущих зубных врачей, практиковаться здесь им нравится, поскольку даугавпилсская база обеспечивает весь спектр стоматологических услуг: начиная от простого лечения, заканчивая сложными хирургическими вмешательствами. Однако, молодые врачи не спешат ехать в Даугавпилс работать - говорят о низких зарплатах, по причине слабой платежеспособности местного населения. Причем работы здесь хватает и местные стоматологи без неё не сидят. Не хватает специалистов, особенно детских зубных врачей. Это и понятно: лечить взрослых гораздо легче и выгодней.
В детской стоматологии остаются только фанатики своего дела, а их не много. В Даугавпилсской зубоврачебной поликлинике детских стоматологов четверо. В городе есть еще одна частная практика, которая имеет договор с государством об оказании услуг детям. И это всё – отсюда большие очереди к специалистам. Однако, администрация поликлиники решает вопрос доступности стоматологической помощи детям старым проверенным способом: диспансеризация школьников отчасти помогает многим сохранить здоровые зубы.
Однако и здесь есть проблема: многие дети и их родители отказываются от такой услуги, хотя это реальная возможность проверить состояние полости рта и вылечить испорченные зубы. При нынешних возможностях поликлиника способна раз в три-четыре года обеспечить плановую санацию для всех школ города. Как показывает практика, такой периодичности мало, но всё же это как-то позволяет избежать потери зубов.
Проблема нехватки кадров не мешает поликлинике развиваться. Несколько лет назад сделали кабинет для инвалидов колясочников с отдельным входом. За прошлый год здесь приняли 483 таких пациента. Поликлиника единственная во всей Латвии оказывает стоматологическую помощь на дому.
Кроме этого, поликлиника работает каждый день без выходных. В воскресенье и праздники здесь доступны услуги дежурного врача, что всегда очень востребовано не только горожанами, но и жителями всей Латгалии.
Вопрос нехватки медицинских кадров в стоматологии помогает решить и Даугавпилсская городская дума, обеспечивая студентов 4 и 5 курса зубоврачебной программы обучения стипендией в размере 350 евро в месяц, при условии работы в нашей поликлинике в течение 5 лет после окончания обучения. Администрация муниципального лечебного учреждения благодарна депутатам Даугавпилсской Думы за такую возможность и надеется, что это поможет привлечь молодых стоматологов в наш город.
Daugavpils.lv
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