Латвийская фигуристка Никитина не прошла в произвольную программу

Новости Спорт | 21 февраля 2018 | 11:47

Дебютант Олимпийских игр фигуристка Диана Никитина набрала 51,12 баллов по итогам короткой программы, заняв 26-е место из 30-ти возможных. Увы, этого оказалось недостаточно, чтобы квалифицироваться в произвольную программу.

Хотя латвийская фигуристка откаталась без падений, результат ее выступления судьи оценили достаточно низко.

В произвольную программу проходят 24 лучшие фигуристки из 30-ти. Никитиной для попадания в этот список не хватило 1,34 балла.

Кроме того, она не смогла квалифицироваться на и на чемпионат мира в Милане, отстав от такой возможности на 0,65 балла.

Как уже сообщал Rus.lsm.lv, сразу же после выступления елгавчанка Диана Никитина не смогла сдержать слез. «Расплакалась, потому что была очень счастлива», - сказала Никитина lsm.lv после выступления.

LSM