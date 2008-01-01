Среда, 21 февраля: температура опускается

Новости Латвия | 21 февраля 2018 | 11:44

В Латвию с севера приходят более холодные воздушные массы.

Во второй половине дня температура воздуха — от -3 до -9 градусов. Ветер будет слабым. В основном прогнозируется переменная облачность. Во многих местах ожидается небольшой снег, сильнее осадки будут в Курземе.

В Риге 21 февраля возможен небольшой снег, будет облачно с прояснениями, температура воздуха — от -4 до -6.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM