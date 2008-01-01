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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 21 февраля 2018 | 11:44
Среда, 21 февраля: температура опускается
В Латвию с севера приходят более холодные воздушные массы.
Во второй половине дня температура воздуха — от -3 до -9 градусов. Ветер будет слабым. В основном прогнозируется переменная облачность. Во многих местах ожидается небольшой снег, сильнее осадки будут в Курземе.
В Риге 21 февраля возможен небольшой снег, будет облачно с прояснениями, температура воздуха — от -4 до -6.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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