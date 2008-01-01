Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

21 февраля

Международный день родного языка

Именины:
Ариадне, Элеонора / Степан, Фёдор

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Будучи в сомнении не стройте догадок, сегодня не тот день, когда это будет хорошо получаться. Лучше спросить кого-то, кто знает точно, либо вообще ничего не предпринимать, покуда вопрос не выяснится сам собой.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-6 .. -8 C
Утро
-8 .. -10 C
День
-5 .. -7 C
Вечер
-8 .. -10 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей

Виталий Трусевич был телохранителем знаменитых киноактеров Алена Делона и Пьер Ришара. Сам снимался ... {2}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Приглашаем на бесплатные курсы по интеграции в Даугавпилсе

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Зато нас по головке погладят! {128}

6. Кто поможет бездомному Антону? {9}

7. Для участников СЭЗ в Латгалии расширят список льгот

8. Ушли в мир иной...

9. Автобусы и трамваи {158}

10. Эстонская компания Skinest Rail стала единоличным собственником ЛРЗ

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {158}

 

Новости Латвия | 21 февраля 2018 | 11:44

Среда, 21 февраля: температура опускается

В Латвию с севера приходят более холодные воздушные массы.

Во второй половине дня температура воздуха — от -3 до -9 градусов. Ветер будет слабым. В основном прогнозируется переменная облачность. Во многих местах ожидается небольшой снег, сильнее осадки будут в Курземе.

В Риге 21 февраля возможен небольшой снег, будет облачно с прояснениями, температура воздуха — от -4 до -6.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

Добавить комментарий

 