Презентация нового поэтического сборника Алексея Соловьева

Новости Культура | 20 февраля 2018 | 18:34

28 февраля в 14.00 зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки пройдет презентация сборника стихов Алексея Сергеевича Соловьева «В пространстве времени». Книга издана при финансовой поддержке Даугавпилсской городской думы.

В сборник «В пространстве времени» вошли стихи разных лет. Некоторые из ранее публикованных стихов автор переработал и предлагает в измененном виде. В первой части сборника поэт размышляет о своем любимом Даугавпилсе, о его жителях, улицах, зданиях, о реке, так тесно и неразрывно связанной с судьбой города. Вторая же часть посвящена личной жизненной истории автора и отдельным людям, ставшим неотделимой ее частью – друзьям, родным и близким, оставившим неизгладимый след в душе поэта и приведшим к тонкому осознанию ценности человеческой жизни:

«О, как бы мы должны ценить

Всё то,

В чём красота и сила,

Чтоб жизни солнечную нить

Безумие не погасило...»

Поэт, публицист Алексей Соловьев родился в 1932 году в деревне Сотниково Краславского района. В 1950 году закончил Краславскую среднюю школу №2, затем – филологический факультет Даугавпилсского педагогического института. Долгие годы работал журналистом в газете «Красное знамя», ответственным секретарем и заместителем редактора. В 2005 году за вклад в культурное развитие города Алексею Соловьеву было присвоено звание «Почетный даугавпилчанин».

Презентация сборника Алексея Соловьева «В пространстве времени» состоится 28 февраля в 14.00 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 3-й этаж). Вход на мероприятие – свободный. Приглашаем всех ценителей поэзии.

Информацию подготовила:

Главный библиотекарь ЛЦБ

Зинаида Романова

Тел.: 65426422

э-адрес: zinaida.romanova@lcb.lv

Daugavpils.lv