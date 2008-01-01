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Новости Культура | 20 февраля 2018 | 18:34

Презентация нового поэтического сборника Алексея Соловьева

28 февраля в 14.00 зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки пройдет презентация сборника стихов Алексея Сергеевича Соловьева «В пространстве времени». Книга издана при финансовой поддержке Даугавпилсской городской думы.

В сборник «В пространстве времени» вошли стихи разных лет. Некоторые из ранее публикованных стихов автор переработал и предлагает в измененном виде. В первой части сборника поэт размышляет о своем любимом Даугавпилсе, о его жителях, улицах, зданиях, о реке, так тесно и неразрывно связанной с судьбой города. Вторая же часть посвящена личной жизненной истории автора и отдельным людям, ставшим неотделимой ее частью – друзьям, родным и близким, оставившим неизгладимый след в душе поэта и приведшим к тонкому осознанию ценности человеческой жизни:

«О, как бы мы должны ценить
Всё то,
В чём красота и сила,
Чтоб жизни солнечную нить

Безумие не погасило...»

Поэт, публицист Алексей Соловьев родился в 1932 году в деревне Сотниково Краславского района. В 1950 году закончил Краславскую среднюю школу №2, затем – филологический факультет Даугавпилсского педагогического института. Долгие годы работал журналистом в газете «Красное знамя», ответственным секретарем и заместителем редактора. В 2005 году за вклад в культурное развитие города Алексею Соловьеву было присвоено звание «Почетный даугавпилчанин».

Презентация сборника Алексея Соловьева «В пространстве времени» состоится 28 февраля в 14.00 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 3-й этаж). Вход на мероприятие – свободный. Приглашаем всех ценителей поэзии.

Информацию подготовила:
Главный библиотекарь ЛЦБ
Зинаида Романова
Тел.: 65426422
э-адрес: zinaida.romanova@lcb.lv

Daugavpils.lv

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