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Новости Происшествия | 20 февраля 2018 | 18:30

Псевдосоциальный работник выманил деньги у пожилого человека

В Социальную службу Даугавпилса поступила жалоба о визите якобы социального работника, который обманным путем проник в квартиру, и, войдя в доверие к пожилому человеку, выманил у него деньги.

История повторяется не однажды, поэтому в очередной раз необходимо напомнить о том, что социальные работники без предупреждения посещают своих клиентов в исключительных случаях.
Чаще всего, клиента навещает уже знакомый ему социальный работник, имеющий при себе специальное служебное удостоверение.
Не пускайте в своё жилище тех, у кого нет служебного удостоверения, а также, ни в коем случае не отдавайте незнакомцам свои документы, удостоверяющие личность, так как их могут попросить предъявить только при вашем личном обращении в Социальную службу. И еще один важный момент: социальные работники Социальной службы Даугавпилса не работают с наличными деньгами, поэтому попросить разменять наличность, либо принести вам деньги на дом они просто не имеют права. Помните об этом и еще раз предупредите пожилых родителей о схеме такого обмана. 

Daugavpils.lv

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