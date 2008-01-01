В Даугавпилсе хотят построить летний концертный зал

Новости Общество | 20 февраля 2018 | 15:15

Концертный зал почти на 2000 посадочных мест имени латвийского композитора Оскара Строка, которого называли «Королем танго», хотят построить в Даугавпилсе. Этой идее уже более 20 лет, но теперь её решили актуализировать и реализовать до 2020 года. Планы амбициозные, поскольку только строительство, по предварительным подсчётам, может обойтись от 10 до 15 миллионов евро — и все за счет самоуправления, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

Рабочая группа по разработке концепции концертного зала начала работать ещё с прошлого депутатского созыва. Обсуждение проходило тяжело, но, в конце концов, определились с тем, каким должен быть зал и где ему быть. Объект планируют построить в Центральном парке на месте бывшего парка аттракционов, рассказывает участник рабочей группы депутат думы от «Латгальской партии» Айвар Брок.

«Мы пришли к выводу, что это идеальное место. Мы сразу этот кусок земли упорядочим, и будет хороший объект. Летом у нас в городе нет ни эстрады, ни летнего концертного зала. Есть большой запрос. В итоге сработало много компонентов и сегодня мы говорим, что это всё надо запускать».

Рабочая группа равнялась на зал «Дзинтари» в Юрмале. Это должен быть полноценный концертный зал со всем необходимым звуковым и световым оборудованием. Предполагается, что объект в итоге сможет предоставить от 1500 до 2000 сидячих мест, а размер сцены составит 15 на 20 метров. Работать он будет с мая по сентябрь. В связи с этим архитектор и депутат от «Латгальской партии» Ингуна Кокина предложила доработать проект. Она предложила внести изменения, которые позволят использовать зал круглый год.

«Может быть, это будет репетиционный зал для артистов или небольшой концертный зал, который может и в другое время использовать эту инфраструктуру. В сравнении с общими вложениями это небольшие дополнительные траты, и это было бы более разумное решение. Это непринципиальные изменения в плане проекте».

По прогнозам группы, первый шаг — разработка технического проекта, которая может продлиться до 9 месяцев и, по самым оптимистичным оценкам, обойдётся бюджету в 100 000 евро. Уже в следующем году можно будет начинать строительство. Эти работы пока оцениваются в 10-15 миллионов евро. Деньги надо использовать из городского бюджета и брать займ у государства, потому что финансирование из еврофондов в этом случае не предусмотрено.

Депутат от оппозиционной партии «Согласия» Валерий Кононов не отрицает, что такой объект городу нужен, но сегодня отдавать такие суммы на проект нецелесообразно.

«Самоуправление Даугавпилса получает из фонда выравнивания 17 миллионов. Это третья часть всех наших поступлений в бюджет без дотаций педагогам».

Депутат предложил сперва заработать деньги, а потом их тратить на такие масштабные проекты. Кроме того, он заявил, что сейчас неизвестно в какую сумму обойдется содержание концертного зала.

Главное проявить политическую волю и начать строительство, считает депутат Айвар Брок.

«Он может быть очень сильно востребован, так как очень много компаний, много групп и им нужна летняя площадка. Тем более, у нас в городе нет ни одного помещения с таким числом слушателей. У нас только дворец культуры на 1200 мест, который сейчас ремонтируется, поэтому этот зал будет заполняться на 100%».

Валерий Кононов также предлагает поискать дополнительные источники финансирования.

«Может стоит пойти по министерствам. Посмотреть какую часть в виде целевых дотаций город мог бы получить на данный объект. Это могло бы уменьшить финансовую нагрузку».

По итогам обсуждения депутаты приняли решение получить техническо-экономическое обоснование и на его основе принимать следующие шаги, так как есть вероятность, что озвученные суммы работ не конечны. Обоснование должно быть разработано до апреля, чтобы презентовать его на комиссии по развитию города.

LSM