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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
21 февраля
Международный день родного языка
Именины:
Ариадне, Элеонора / Степан, Фёдор
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Сегодня вам придется поумерить свою склонность к лидерству. Постарайтесь избегать разговоров на тему "кто здесь главный?!" и кое в чем уступить оппозиции.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 20 февраля 2018 | 15:11
Вторник, 20 февраля: грядут холода
С сегодняшнего дня температура начнет опускаться.
Во второй половине дня ждем от -2 до -8. Весь день будет дуть слабый северный ветер, будет облачно, иногда с прояснениями. Во многих местах ожидается небольшой снег.
В латвийской столице после полудня температура составит -3... -5 градусов. Весь день будет переменная облачность и почти безветренно. Ближе к ночи возможен небольшой снег.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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