Вторник, 20 февраля: грядут холода

Новости Латвия | 20 февраля 2018 | 15:11

С сегодняшнего дня температура начнет опускаться.

Во второй половине дня ждем от -2 до -8. Весь день будет дуть слабый северный ветер, будет облачно, иногда с прояснениями. Во многих местах ожидается небольшой снег.

В латвийской столице после полудня температура составит -3... -5 градусов. Весь день будет переменная облачность и почти безветренно. Ближе к ночи возможен небольшой снег.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM