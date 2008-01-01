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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

21 февраля

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Сегодня вам придется поумерить свою склонность к лидерству. Постарайтесь избегать разговоров на тему "кто здесь главный?!" и кое в чем уступить оппозиции.

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Новости Латвия | 20 февраля 2018 | 15:11

Вторник, 20 февраля: грядут холода

С сегодняшнего дня температура начнет опускаться.

Во второй половине дня ждем от -2 до -8. Весь день будет дуть слабый северный ветер, будет облачно, иногда с прояснениями. Во многих местах ожидается небольшой снег.

В латвийской столице после полудня температура составит -3... -5 градусов. Весь день будет переменная облачность и почти безветренно. Ближе к ночи возможен небольшой снег.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

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