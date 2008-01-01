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Новости Латвия | 19 февраля 2018 | 18:38
Территорию у памятника Свободы предлагают официально назвать площадью Бривибас
Комитет развития города Рижской думы поддержал инициативу назвать участок бульвара Бривибас от перекрестка бульвара Мейеровица и бульвара Аспазияс до бульвара Райня площадью Бривибас (Свободы), сообщили в Рижской думе.
Территория вокруг памятника Свободы используется для проведения торжественных мероприятий.
Некоторые представители комитета возражали, что в Риге уже есть Бривибас гатве, ул. Бривибас и бульв. Бривибас. Однако, как заявил представитель департамента Улдис Фрейманталс, топонимы должны максимально соответствовать реальному предназначению места, а площадь перед памятником Свободы используется для сбора людей.
Решение принято в честь столетия Латвии. Окончательное решение о присвоении названия примет Рижская дума.
Delfi.lv
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