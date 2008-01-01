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Новости Культура | 19 февраля 2018 | 18:27
Даугавпилсский театр: концерт, посвященный 8 марта
Дорогие зрители, вас ожидает грандиозная вечеринка! 8 и 9 марта Даугавпилсский театр позаботился о сюрпризе – концерте, посвященном празднику 8 марта. Вас ждет «Девичник в Д-пилсе».
Что необходимо, чтобы любимая женщина сияла? Немного внимания, немного музыки, немного юмора и, конечно же, настоящая любовь. Все это Даугавпилсский театр подарит своим зрительницам в им посвященном концерте, где остроумный сюжет будет переплетаться с музыкальными номерами из спектаклей «Тайна Мистера Икс», «Дамский рай» и др.
На сцену Даугавпилсского театра выйдут известные солисты: солист оперы в Мангейме (Германия), он же Мистер Икс Даугавпилсского театра Илья Лапич, Сандис Улпе, а также новые молодые исполнители, среди которых солист Государственного Академического музыкального театра Беларуси Андрей Колосов. Стоит отметить, что голос Андрея Колосова будет звучать в новом музыкальном спектакле Даугавпилсского театра «Джейн Эйр», этот спектакль завершит нынешний театральный сезон. Поэтому на праздничном концерте можно будет познакомиться с будущим исполнителем роли Рочестера, возлюбленного Джейн Эйр. Музыкальное представление, посвященное 8 марта, украсит танцевальная труппа Даугавпилсского театра.
Праздничный концерт можно будет посетить как 8, так и 9 марта, начало в 18:30.
Подарите Ей вечер, чтобы Она насладилась своей главной ролью – ролью любимой женщины!
Билеты - в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.
Приятная новость для обладателей Карты зрителя: с 20 по 27 февраля, предъявив Карту в кассе Даугавпилсского театра, билет на любое место в зале можно купить за 7.50 евро.
Daugavpils.lv
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