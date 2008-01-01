Сундук белорусских сокровищ пополнит народный костюм

Новости Культура | 19 февраля 2018 | 18:26

«Куфар беларускіх скарбаў» - так называется проект Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК), посвященный 100-летию Латвийской Республики. Художественно-краеведческая акция стартовала в январе, а завершится в ноябре ярким фестивальным концертом и открытием музейной экспозиции.

21 февраля 2018 года состоится вечер, на котором зрители познакомятся с материальным и нематериальным наследием белорусов. Тема – народный белорусский костюм.

В белорусской народной культуре сундук (куфар, скрыня) является сакральным, культовым предметом. В него женщина складывала изделия, которые изготавливала своими руками: вышитые полотенца-рушники, тканые скатерти и покрывала, плетеные пояса, сшитые национальные костюмы и другие вещи, необходимые в хозяйстве на протяжении всей жизни. По содержимому сундука определялась невеста: насколько она трудолюбива, аккуратна, бережлива. Неслучайно известный белорусский писатель Владимир Короткевич подметил: «Через сундук видна жизнь человека».

В январе в Центре белорусской культуры открыли свой сундук и положили в него аутентичные рушники из разных областей Беларуси. 21 февраля проект продолжит тема белорусского народного костюма. Народная одежда - чрезвычайно яркое достояние национальной культуры, результат долгих и сложных процессов развития материальной и духовной культуры, он отражает этническую уникальность белорусов. Считается: после языка именно народный костюм является важнейшей этноособенностью.

Из каких элементов состоит женской народный костюм белоруса? Об этом пойдет речь на мероприятии. Познавательную информацию дополнит виртуальная презентация, «модный показ», стихи, песни и танцы в исполнении творческих коллективов «Купалинка», «Лянок», «Паулинка», «Спадчына», «Пралески», солистов, поэтов.

Приглашаем жителей Латгалии присоединиться к нашей акции и предоставить Даугавпилсскому Центру белорусской культуры для создания музейной экспозиции предметы белорусского быта. Каждый подаренный экспонат будет отмечен благодарственной грамотой, а имя дарителя внесено в летопись создателей музея белорусов Латгалии.

Сердечно приглашаем на вечер «Сундук белорусских сокровищ», который состоится в среду, 21 февраля 2018 года, в 17.30, в Центре белорусской культуры (Даугавпилс, ул.Алеяс, 68-1А). Откроем вместе эту страницу богатой истории белорусов Латвии!

Информация подготовлена:

Центр белорусской культуры

Daugavpils.lv