Наградили лучших спортсменов года

Новости Общество | 19 февраля 2018 | 18:24

16 февраля в Центре латышской культуры прошла ежегодная церемония награждения «Лауреат спорта – 2017». Это одно из тех традиционных мероприятий, когда Даугавапилсская Дума благодарит спортсменов за достижения и популяризацию города на республиканском, европейском и мировом уровнях.

В своей приветственной речи, первый заместитель председателя городской думы Игорь Прелатов подчеркнул, что Даугавпилс может гордится своими спортсменами, достижения которых. Способствуют узнаваемости города во всем мире.



Церемония собрала лучших даугавпилсских спортсменов, их тренеров, учителей спорта. Поздравляя собравшихся, председатель Комитета по образованию и культуре Янис Дукшинский отметил, что спорт обладает силой, которая позволяет объединять общество. На мероприятии особо отметили тех, кто всю свою сознательную жизнь посвятил спорту и вырастил не одно поколение именитых спортсменов. Каждая тренировка – преодоление себя. Это особенно относится к спортсменам параолимпийцам, которые несмотря на физические ограничения своими достижениями доказывают, что движение – это жизнь.

Всего в 12 номинациях награды получили 15 спортсменов, 2 тренера, 2 учителя спорта, спортивный журналист, команда и одно мероприятие.

Благодарственные грамоты думы за вклад в Даугавпилсский спорт были вручены тренерам и партнерам по сотрудничеству.

Daugavpils.lv