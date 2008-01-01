В Даугавпилсе отметили Масленицу

Новости Культура | 19 февраля 2018 | 18:22

Празднование Масленицы в этом году в Даугавпилсе выдалось поистине широким. Еще на неделе ее отмечали в детских дошкольных учреждениях. Отмечали весело – с хороводами, баранками и блинами, чаем, стихами, шутками и прибаутками. А в субботу празднества перенеслись на главную площадь города. Организаторы мероприятия Центр русской культуры и Управление культуры Даугавпилсской городской думы удивили горожан как разнообразием развлечений, так и обилием угощений.

Все это собрало на площади огромное количество народа, уже сумевшего пройти по праздничному рынку на улице Ригас, ставшего уже традиционным. В этот раз 2 открытых кафе и 96 торговцев из разных уголков Латвии, а также соседней Литвы съехались, чтобы порадовать горожан и гостей Даугавпилса своей продукцией. А между тем Широкая Масленица на площади Виенибас продолжалась. В большой концертной программе приняли участие как местные самодеятельные коллективы Центра русской культуры, так и приглашенные. Изюминкой программы стало выступление россиян из Ростова на Дону. Вокальный коллектив «Успех» исполнил всем полюбившиеся музыкальные композиции.

Ну и традиционные масленичные развлечения тоже присутствовали: всех желающих катали на конях, учили ходить на ходулях, тут же устраивались бои подушками, соревнования по поднятию тяжестей, работал тир. Главной же забавой стал масленичный столб, на который по традиции вывешивают призы. По гладкому дереву необходимо забраться на вершину и снять приглянувшийся подарок. Испытание трудное: справлялись не все.

Ну и как же без масленичного аукциона. Лотами послужили и веники, и праздничный каравай и даже свежевыловленная красавица-щука. То-то кто-то полакомиться вкуснейшими рыбными котлетами. В завершение праздника чучело масленицы сожгли. Сожгли вместе с невзгодами и с надеждой на скорую весну, с надеждой на исполнение желаний. А впереди у всех православных – пост – время очищения и смирения.

Daugavpils.lv