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Новости Латвия | 19 февраля 2018 | 18:18

Понедельник, 19 февраля: в ближайшие дни ждите сильных морозов — метеорологи

На этой неделе в Латвии постепенно заметно похолодает, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Страну ждут морозы до -24 градусов.

Сейчас погоду в Латвии определяет небольшая область пониженного атмосферного давления (проще говоря, циклон). Поэтому небо остается большей частью пасмурным, и в западной части страны регулярно наблюдаются снегопады. Но уже сегодня ночью подморозило до -6, на востоке Латвии до -10..-14 градусов, дороги обледенели, и водителям следует проявлять повышенную осторожность, отправляясь в путь.

С понедельника атмосферное давление начнет повышаться, снегопад сегодня ожидается только на юго-западе Курземе. Там сегодня днем будет 0...+1, на остальной территории страны до -1...-6 градусов.

В последующие дни с севера в Латвию нахлынут холодные воздушные массы, облачность уменьшится, а ночами будет подмораживать на востоке даже до -15...-20 градусов. Днем же на большей части территории страны будет не выше -3...-8.

В ближайший уик-энд похолодание продолжится, так что в отдельных районах не исключены морозы до -20...-24 градусов, прогнозируют синоптики.   

LSM

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