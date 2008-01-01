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Новости Латвия | 18 февраля 2018 | 23:07
Латвийские синоптики сделали очень холодный прогноз на неделю
В середине следующей недели температура воздуха на востоке страны ночью понизится до -15..-20 градусов, а вторая половина недели будет еще холоднее, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Атмосферное давление в течение недели постепенно повысится, в связи с чем снизятся облачность и количество осадков. Со слабым северным ветром придут холодные воздушные массы и днем на большей части территории страны не будет теплее -3..-8 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.
Во второй половине рабочей недели под влиянием постепенного понижения давления облачность увеличится и в отдельных районах возможны интенсивные снегопады, но температура воздуха все еще будет на пару градусов ниже, чем в первой половине недели.
Судя по прогнозам на этот момент, холодные воздушные массы продолжат поступать на северо-восток Европы и в конце следующей недели, облачность снизится, поэтому есть возможность того, что местами в Латвии мороз может достигнуть -24 градусов.
Как уже писал Русский TVNET, скорее всего, температура воздуха не опустится ниже -30 градусов и прошлогодний рекорд холода побит не будет. Как в 2016, так и в 2017 годах в январе температура воздуха в Латвии опускалась ниже -31 градуса. В свою очередь в центральной и западной частях Европы ожидаемые морозы и снег могут стать сильнейшими за последние несколько лет.
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