В Даугавпилсе самые большие сугробы

Новости Общество | 18 февраля 2018 | 22:51

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В пятницу и субботу снежный покров на большей части территории Латвии стал на несколько сантиметров выше, сообщает ЛЕТА.

В Алуксне его высота достигла 27 см, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Больше всего снега выпало в Алуксне и Даугавпилсе, где снежный покров по сравнению с утром пятницы вырос на 7 см

В Риге высота снежного покрова увеличилась на 5 см до 8 см.

В восточных районах Латвии лежит 15-25 см снега, в Курземе и Видземе - от 3 до 11 см, в Селии - до 15 см.

Как сообщалось, в ближайшие недели синоптики прогнозируют снегопады и холода.

Делфи