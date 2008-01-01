Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 февраля

Именины:
Донатс, Констанце / Георгий, Констанция, Юрий

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Попробуйте что-нибудь изменить. Не сильно, только чуть-чуть. Отступите на пару шагов, и посмотрите, что получилось. Вдруг понравится.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
-6 .. -8 C
Утро
-6 .. -8 C
День
-3 .. -5 C
Вечер
-3 .. -5 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Приглашаем на бесплатные курсы по интеграции в Даугавпилсе

Общество “ERFOLG” организует курсы по интеграции, цель которых предоставить учащимся актуальную и по ...

2. Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей {2}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Зато нас по головке погладят! {127}

5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

6. Автобусы и трамваи {158}

7. Латгальские предприниматели сердиты на правительство и готовятся бастовать

8. Ушли в мир иной...

9. Кто поможет бездомному Антону? {9}

10. В воскресенье будет облачным; местами возможен небольшой снегопад

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {158}

 

Новости Культура | 16 февраля 2018 | 22:27

Благотворительный концерт подарил частичку любви жителям пансионата

ЦБК

14 февраля 2018 года, ярким солнечным днем, мобильная команда творческих людей из Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК) отправилась в поездку в Даугавпилсский территориальный центр социального обслуживания пенсионеров (ДТЦСОП) с благотворительным концертом, чтобы подарить его обитателям частичку любви и душевного тепла.

В жизни людям периодически приходится сталкиваться с разного рода проблемами и трудностями, огромным количеством негатива и отрицательных эмоций. Но в то же время положительные эмоции, хорошее настроение, душевное тепло и человеколюбие обладают «вирусным» эффектом и мгновенно передаются другим людям, делая их жизнь гораздо светлее, добрее и человечнее.

Именно поэтому в День влюбленных белорусы побывали в пансионате, чтобы дать благотворительный концерт, посвященный Дню святого Валентина. В течение часа ансамбль белорусской народной песни «Купалинка» (художественный руководитель Вечеслав Петров), а также даугавпилсские поэты и барды Анатолий Галлер и Виталий Михайловский попеременно радовали клиентов учреждения своими то задорными, то философскими, то лирическими песнями; а руководитель культурных проектов ЦБК Галина Сонтоцкая – стихами и шутками. Благодарные зрители подпевали, танцевали и от души хлопали после каждого номера, не жалея ладошек, и долго не хотели отпускать артистов.

Как отметила руководитель ЦБК Жанна Романовская в приветственной речи, такие выездные концерты уже давно стали доброй традицией, которая обязательно получит свое продолжение.
Руководитель культурных проектов пансионата Валентина Плоне поблагодарила артистов за прекрасное выступление, а Центр белорусской культуры - за многолетнее плодотворное сотрудничество.

Давайте делать друг другу маленькие радости. От этого не только наши души, но и весь мир станет светлее и добрее!
 

Центр белорусской культуры

Добавить комментарий

 