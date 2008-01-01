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Новости Культура | 16 февраля 2018 | 22:27
Благотворительный концерт подарил частичку любви жителям пансионата
14 февраля 2018 года, ярким солнечным днем, мобильная команда творческих людей из Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК) отправилась в поездку в Даугавпилсский территориальный центр социального обслуживания пенсионеров (ДТЦСОП) с благотворительным концертом, чтобы подарить его обитателям частичку любви и душевного тепла.
В жизни людям периодически приходится сталкиваться с разного рода проблемами и трудностями, огромным количеством негатива и отрицательных эмоций. Но в то же время положительные эмоции, хорошее настроение, душевное тепло и человеколюбие обладают «вирусным» эффектом и мгновенно передаются другим людям, делая их жизнь гораздо светлее, добрее и человечнее.
Именно поэтому в День влюбленных белорусы побывали в пансионате, чтобы дать благотворительный концерт, посвященный Дню святого Валентина. В течение часа ансамбль белорусской народной песни «Купалинка» (художественный руководитель Вечеслав Петров), а также даугавпилсские поэты и барды Анатолий Галлер и Виталий Михайловский попеременно радовали клиентов учреждения своими то задорными, то философскими, то лирическими песнями; а руководитель культурных проектов ЦБК Галина Сонтоцкая – стихами и шутками. Благодарные зрители подпевали, танцевали и от души хлопали после каждого номера, не жалея ладошек, и долго не хотели отпускать артистов.
Как отметила руководитель ЦБК Жанна Романовская в приветственной речи, такие выездные концерты уже давно стали доброй традицией, которая обязательно получит свое продолжение.
Руководитель культурных проектов пансионата Валентина Плоне поблагодарила артистов за прекрасное выступление, а Центр белорусской культуры - за многолетнее плодотворное сотрудничество.
Давайте делать друг другу маленькие радости. От этого не только наши души, но и весь мир станет светлее и добрее!
Центр белорусской культуры
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