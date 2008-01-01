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Новости Латвия | 16 февраля 2018 | 22:18
Валмиера признана одним из европейских “городов будущего”
В начале недели всемирно известное издание “Financial Times” опубликовало результаты любопытного исследования, в рамках которого были определены города будущего. Любопытно, но среди маленьких европейских городов будущего оказалась Валмиера, заняв почетное третье место в списке.
По оценке издания, первые два места получили ирландские города – Лимерик и Уотерфорд.
Валмиера же заняла третье место в связи с серьезными международными инвестициями и стратегией развития, которые, по мнению “Financial Times”, несут с собой огромный потенциал для города.
Отметим, что всего издание оценило 146 европейских городов. Церемония вручения наград состоится в Каннах.
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