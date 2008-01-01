В детских садах Даугавпилса установят новое оборудование игровых площадок

Новости Общество | 16 февраля 2018 | 20:45

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В этом году Даугавпилсское самоуправление начало реализацию программы по улучшению инфраструктуры учебных заведений. За официальным названием стоит обновление оборудования на игровых площадках детских садов. В основном садики строились давно, и на площадках стоит оборудование, которое устарело не только физически, но и морально, и порой небезопасно для малышей.

Запланированные в бюджете 300 тысяч евро на эти цели коллегиально решили распределить между 10 детскими садами. В число счастливчиков попали 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 18, 23, 27 детские дошкольные учреждения. Критериями отбора послужило не только техническое состояние площадок, но и география детских садиков, а также их специфика.

Администрация каждого детского сада самостоятельно выбирает, какое оборудование и где устанавливать. Окончательное решение будет приниматься всеми специалистами по каждому садику отдельно.

Основной критерий выбора детского оборудования - это его безопасность и ориентация на развитие воображения, творческого мышления, физических навыков. Кроме этого, его установка не должна требовать предварительной разработки технического проекта. Предусмотрен и финансовый лимит для каждого детского сада - 3150 евро, умноженные на количество групп в учреждении.

Сейчас специалисты Управления коммунального хозяйства и Департамента развития городской среды и строительства обследуют территорию детских садов, происходят консультации с их администрацией.

До нового учебного года программу установки нового оборудования на детских площадках дошкольных учреждений обещают завершить.

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