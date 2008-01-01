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В обществе никто не может считать себя по-настоящему свободным. Надо либо смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении вещей привлекательную сторону, либо уйти в леса (или пустыню - кому что больше нравится). Жаль только население планеты великовато - лесов может и не хватить.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 16 февраля 2018 | 20:57
В ближайшие дни в Латвии будет снежно
В ближайшие дни в Латвии ожидается больше осадков, преимущественно в виде снега, прогнозируют синоптики.
Согласно прогнозу Global Forecast System, в Латвии выпадет 5-20 мм снега, больше всего его будет в Видземе и на побережье Курземе, где толщина снежного покрова увеличится на 10 см. На курземском побережье в выходные также ожидается дождь.
Температура воздуха будет чуть ниже нулевой отметки, а максимальная не превысит +3 градусов. По ночам ожидаются морозы ниже -10 градусов.
Как сообщалось, по прогнозам синоптиков, в конце февраля и начале марта в Латвию придут сильные холода, а также выпадет много снега.
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