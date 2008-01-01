У Белоруссии – первое олимпийское «золото»

Водолей

21 января

- 18 февраля

Сегодня вы можете быть абсолютно искренни. Вам не потребуется выкручиваться ни из каких словесных сетей, вы просто можете без опаски заявить, что вы думаете по этому конкретному поводу. Особо тяжких последствий это свободословие иметь не будет.