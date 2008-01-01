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Сегодня вы можете быть абсолютно искренни. Вам не потребуется выкручиваться ни из каких словесных сетей, вы просто можете без опаски заявить, что вы думаете по этому конкретному поводу. Особо тяжких последствий это свободословие иметь не будет.
Источник: ignio.com
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Новости В мире | 16 февраля 2018 | 20:05
У Белоруссии – первое олимпийское «золото»
Белоруссия заработала первую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, присем – сразу золотую. Ее принесла Ханна Хушкова, которая стала лучшей в лыжном фристайле.
На заключительном этапе соревнований белоруска набрала 96,14 очков. Остальные призовые места заняли представительницы Китая – Син Чанг и Фаню Конг.
Всего в этой дисциплине участвовали 44 спортсменки, но до финала добрались лишь 12.
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