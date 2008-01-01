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Новости В мире | 16 февраля 2018 | 19:58
Литва празднует 100-летие независимости республики
Пока Латвия еще только готовится к своему государственному юбилею, Литва 16 февраля уже отмечает сотую годовщину возвращения независимости, сообщает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь». Празднуют широко, рассказала по телефону журналистка литовской национальной вещательной компании LRT Моника Юшкявичюте.
«Атмосферу создают сами люди и символы государства. Сегодня у нас повсюду можно увидеть флаг Литовской Республики, наш желто-зелено-красный триколор. Все мы участвуем в акции, которая называется «Поднимая флаг». Основная ее цель – это вывесить литовский флаг на своем доме, балконе, на всех зданиях.
В Вильнюсе сегодня в цвета триколора раскрашены дворцы и здания, в которых создавалась независимая Литва ХХ века и в которых выдвигалась и была воплощена там самая идея современного нашего государства. У нас также в первый раз включена трехцветная подсветка мостов», - поделилась Юшкявичюте.
По ее словам, праздничных мероприятий по всей Литве сегодня будет много, люди собираются на них с самого утра. Но главные торжества состоятся, конечно, в столице. А в 12.30 по всей стране зазвонят колокола. «Прозвучать должно мощно и по-особенному!» - говорит Юшкявичюте.
Тысячелетие Литвы (в 2009-м) тоже праздновалось с большим размахом, пояснила журналистка, но теперешний юбилей отличается тем, что события, которым посвящены теперешние торжества, были не столь давно, в народе еще жива память о деятелях той эпохи, о тех, кто продвигал идею независимого литовского государства.
«Сравнивать эти даты я бы не стала, они одинаково важны для всех в Литве. Просто в сегодняшнюю дату мы можем буквально прикоснуться к истории - жива память о тех, кто жил тогда и восстанавливал государственность, которую мы сегодня и отмечаем.
Мы, безусловно, гордимся и чтим дату, когда впервые было упомянуто имя Литвы. Просто то событие больше историческое, а сегодня – для нас начинается новый этап в развитии государства, о котором никто не мог подумать сто лет назад. Мы задаем стране новый курс, направление, в котором она будет жить и двигаться, ставя себе новые цели на будущее столетие. (...) Литва, по словам нашего президента Дали Грибаускайте, встречает свое новое столетие «как никогда признанной». И это очень важно для всей страны и каждого из нас. Всё в наших руках, и мы сами строим это государство».
Акт о восстановлении независимости Литвы был подписан 16 февраля 1918 года в Вильнюсе. Свои подписи под документом поставили члены Совета Литвы под председательством Йонаса Басанавичюса, духовного лидера и видного деятеля движения национального освобождения.
В столь важный день Литву поздравляют политические лидеры других государств, многие почтили ее визитом. Президент Латвии Раймонд Вейонис и премьер-министр Латвии Марис Кучинскис с утра опубликовали поздравления в соцсети Twitter.
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