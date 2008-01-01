Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 февраля

Именины:
Донатс, Констанце / Георгий, Констанция, Юрий

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Посмотрите на окружающих и постарайтесь не наделать тех же ошибок, что и они. День этот удачным назвать сложно, стоит потрудиться, чтобы он был нейтральным.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
-6 .. -8 C
Утро
-6 .. -8 C
День
-3 .. -5 C
Вечер
-3 .. -5 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Приглашаем на бесплатные курсы по интеграции в Даугавпилсе

Общество “ERFOLG” организует курсы по интеграции, цель которых предоставить учащимся актуальную и по ...

2. Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей {2}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Зато нас по головке погладят! {127}

5. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

6. Автобусы и трамваи {158}

7. Латгальские предприниматели сердиты на правительство и готовятся бастовать

8. Ушли в мир иной...

9. Кто поможет бездомному Антону? {9}

10. В воскресенье будет облачным; местами возможен небольшой снегопад

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {158}

 

Новости Спорт | 16 февраля 2018 | 19:51

Олмпиада: фигурист Васильев упал во время олимпийской короткой программы

LETA/AFP

Латвийский фигурист родом из Даугавпилса – Денис Васильев – начал выступление на первой в своей жизни Олимпиаде. Увы, в короткой программе его постигла неудача – Денис упал на выходе из тройного акселя, что сказалось и на конечном результате.

По итогам короткой программы Денис оказался на 21-м месте среди 30 участников, набрав 79,52 баллов.

Денис успешно справился с каскадом тройных прыжков, но упал на выходе из тройного акселя.

Первое место в короткой программе занял японец Юдзуру Ханю (111,68 баллов), на втором месте расположился испанец Хавьер Фернандес (107,58), а на третьем – еще один представитель Японии – Шома Уно (104,17).

LSM

Добавить комментарий

 