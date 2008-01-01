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Посмотрите на окружающих и постарайтесь не наделать тех же ошибок, что и они. День этот удачным назвать сложно, стоит потрудиться, чтобы он был нейтральным.
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Новости Спорт | 16 февраля 2018 | 19:51
Олмпиада: фигурист Васильев упал во время олимпийской короткой программы
Латвийский фигурист родом из Даугавпилса – Денис Васильев – начал выступление на первой в своей жизни Олимпиаде. Увы, в короткой программе его постигла неудача – Денис упал на выходе из тройного акселя, что сказалось и на конечном результате.
По итогам короткой программы Денис оказался на 21-м месте среди 30 участников, набрав 79,52 баллов.
Денис успешно справился с каскадом тройных прыжков, но упал на выходе из тройного акселя.
Первое место в короткой программе занял японец Юдзуру Ханю (111,68 баллов), на втором месте расположился испанец Хавьер Фернандес (107,58), а на третьем – еще один представитель Японии – Шома Уно (104,17).
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