Олмпиада: фигурист Васильев упал во время олимпийской короткой программы

Новости Спорт | 16 февраля 2018 | 19:51

LETA/AFP LETA/AFP

Латвийский фигурист родом из Даугавпилса – Денис Васильев – начал выступление на первой в своей жизни Олимпиаде. Увы, в короткой программе его постигла неудача – Денис упал на выходе из тройного акселя, что сказалось и на конечном результате.

По итогам короткой программы Денис оказался на 21-м месте среди 30 участников, набрав 79,52 баллов.

Денис успешно справился с каскадом тройных прыжков, но упал на выходе из тройного акселя.

Первое место в короткой программе занял японец Юдзуру Ханю (111,68 баллов), на втором месте расположился испанец Хавьер Фернандес (107,58), а на третьем – еще один представитель Японии – Шома Уно (104,17).

LSM